Irmão e sobrinho de Ban Ki-moon acusados de suborno

AS autoridades federais norte-americanas acusaram um irmão e um sobrinho do ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, de tentativa de suborno a um funcionário de um país do Médio Oriente para negócio imobiliário.

Em 2013, Ban Ki-sang, irmão de Ban Ki-moon, executivo da empresa sul-coreana Keangnam, tinha como objectivo vender o edifício Landmark 72, em Hanói, no Vietnam, por 800 milhões de dólares para solucionar problemas de contabilidade da firma. Para executar o negócio, Ban Ki-sang contratou o filho, Joo Hyun Bahn, sobrinho de Ban, que trabalhava como mediador financeiro em Nova Iorque. Ban Ki-sang e Joo Hyun Bahn estabeleceram contactos com Malcolm Harris, que se apresentou como “agente de um funcionário” de um país do Médio Oriente, interessado na operação.

O pai e filho concordaram em subornar Harris através do pagamento de 2.5 milhões de dólares, tendo adiantado 500 mil dólares.