Vaga de frio já fez 60 mortes na Europa

A VAGA de frio na Europa continua a ser mortífera, com mais sete vítimas verificadas ontem nos Balcãs, seis na Polónia e outras tantas na Roménia desde quinta-feira, o que eleva o total para cerca de 60.

Na Polónia, o país mais afectado, seis pessoas morreram ontem, com o termómetro a baixar até aos 20 graus Celsius (ºC) negativos em algumas regiões, anunciou o centro governamental de Segurança Nacional. Na Roménia, “seis mortes devido a hipotermias” foram contabilizadas ao nível nacional em seis dias, anunciou o Ministério da Saúde, no seu primeiro balanço oficial. O território regista ‘temperaturas glaciais’, com o termómetro a descer até aos 32ºC negativos no centro do país. Nos Balcãs, foram pelo menos sete as mortes relatadas nas últimas 24 horas – Sérvia (3), Macedónia (3) e Albânia (1) – pela Imprensa local.