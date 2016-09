Projecto de mármore em consulta pública

O Município de Montepuez, em cabo Delgado, vai acolher no próximo dia 03 de Outubro, o encontro de apresentação do rascunho do Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA) e dos Termos de Referência (TdR) do projecto de reabertura da pedreira de mármore localizada nesta região do país.