Serviço Penitenciário define metas no Limpopo

O Serviço Nacional Penitenciário já definiu os números da produção a ser alcançada na próxima campanha agrícola no regadio do Baixo Limpopo, na província de Gaza. Para o efeito, a instituição assinou, na última sexta-feira, em Xai-Xai, um memorando de entendimento com a empresa Regadio do Baixo Limpopo, para a concessão de uma área de produção na zona de Lumane, distrito de Xai-Xai.