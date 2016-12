Acidente de viação fere 10 pessoas em Maputo

DEZ pessoas contraíram ferimentos, uma das quais com gravidade, na sequência de um acidente de viação ocorrido na madrugada do Natal, no bairro do Aeroporto, na cidade de Maputo.

A informação foi avançada hoje pelo técnico cirúrgico do Hospital Central de Maputo (HCM), Filipe Coimbra, quando fazia o rescaldo do registo das principais ocorrências nas últimas 24 horas naquela unidade sanitária.

“Os feridos encontravam-se na rua da Beira a festejar quando, de repente, uma viatura se aproximou deles e os atropelou”. Segundo Coimbra, quatro pessoas já tiveram alta e cinco ainda estão a receber cuidados médicos.

A nossa fonte aproveitou a ocasião para apelar aos cidadãos a doarem sangue como forma de salvar vidas durante a presente quadra festiva.

Coimbra anunciou que deram entrada no HCM 24 pacientes com ferimentos, contra 66 do ano passado. (RM/AIM)