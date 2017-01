Chefe do Estado assina livro de condolências

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, procede hoje, pelas 11.00 horas, à assinatura do livro de condolências pela morte do antigo Presidente português, Mário Soares, que perdeu a vida no dia 8 deste mês, aos 92 anos, vítima de doença. O evento terá lugar na Embaixada de Portugal, na capital moçambicana.