Dhlakama diz que armas calaram de vez

O LÍDER da Renamo, Afonso Dhlakama, disse ontem que a paz veio para ficar em Moçambique e que não gostaria de voltar a ordenar as suas tropas a efectuar novos disparos.

Dhlakama fez este pronunciamento em videoconferência, dirigindo-se aos quadros do seu partido reunidos em Quelimane para desenhar estratégias visando a retomada da actividade política e preparação para as eleições autárquicas agendadas para 2018.

Dhlakama anunciou ainda o início, esta segunda-feira, do diálogo com o Governo em torno de matérias relacionadas com a descentralização da administração pública e questões militares.

Explicou que para o início da discussão sobre as questões militares e administração pública foram criadas equipas de ambos os lados, envolvendo especialistas nestas matérias. Afirmou ainda que o trabalho desenvolvido pelos mediadores chegou ao fim e aproveitou a ocasião para agradecê-los pelo que fizeram, sobretudo quanto àreaproximação das partes.