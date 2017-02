UM jogo de futebol opondo equipas do Governo de Moçambique e do Corpo Diplomático abre hoje, pelas 08 horas, no campo do Costa do Sol, em Maputo, a temporada 2017 do programa Desporto e Cidadania. Um comunicado do Gabinete de Informação recebido ontem na nossa Redacção indica que o programa Desporto e Cidadania é uma plataforma idealizada para promover a saúde e criar momentos de convívio e aproximação entre os cidadãos.