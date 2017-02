PR trabalha em Nampula

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, efectua hoje e amanhã uma vista de trabalho aos distritos de Ribáuè e Nacala, na província de Nampula. Em Ribáuè o Chefe do Estado vai lançar o projecto SUSTENTE que envolve as províncias de Nampula e Zambézia, para amanhã inaugurar, na cidade de Nacala, uma fábrica de processamento de feijão bóer e gergelim, e o Nacala Plaza Business Design Hotel, além de vai visitar o bairro Triângulo. Nesta deslocação, o Presidente da República faz-se acompanhar pelos ministros da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia e da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, pelo vice-ministro da Indústria e Comércio, Ragendra de Sousa e por quadros da Presidência da República e de outras instituições do Estado.