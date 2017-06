O DESABAFO DOS CINEASTAS: De que vale produzir sem mostrar?

PARA os agricultores, a terra é um bem imprescindível, pois é dela que brota o alimento, fruto do seu trabalho. Entretanto, esse seu labor não cessa no acto da colheita. Somente depois de vendida a produção.

O mesmo acontece com os cineastas que têm no argumento e no roteiro a sua terra, cujo adubo para torna-lo real é o dinheiro que paga a sua produção. Refira-se que não é barata.

Caso consiga algum financiamento, a necessidade é outra: o mercado, ou seja, as salas de cinema.

Conforme narramos na edição da quarta-feira da semana passada, as antigas salas de cinema, um pouco por todo o país, estão a servir para outras finalidades ou estão abandonadas. Em escombros.

Desta forma, o ciclo de produção está comprometido. É neste contexto que vivem os cineastas nacionais e clamam por atenção, indicando que o mais importante de momento é discutir-se a produção cinematográfica no país.

Estamos sem montra

A escassez de salas de cinema para exibir produções cinematográficas continua a ser um dos principais “bicos de obra” enfrentados pelos cineastas moçambicanos, alguns dos quais autores de filmes aclamados e premiados no estrangeiro.

Por exemplo, o secretário-geral da Associação Moçambicana de Cineastas (AMOCINE), Gabriel Mondlane, aclara que em alguns países, incluindo africanos, os governos intervêm no apoio às produções cinematográficas, para além de serem rigorosos no que à sua distribuição diz respeito.

No entanto, a Lei do Audiovisual e Cinema (Lei Nº 1/2017, de 6 de Janeiro), refere, no seu artigo 9, que o Estado incentiva a produção e a co-produção, promove a difusão a nível nacional e internacional de obras audiovisuais cinematográficas, enquanto instrumentos de expressão da diversidade cultural, afirmação da identidade nacional, promoção das línguas e valorização da imagem de Moçambique no mundo.

A abordagem feita pelos cineastas não é, por enquanto, de pedidos de patrocínio, mas sim da necessidade de se criar condições para a existência de uma infra-estrutura que possa ser usada para mostrar o seu trabalho.

“As salas de cinema são a nossa montra, mas já não as temos”, diz Gabriel Mondlane, lamentando o facto de os edifícios que sobram estarem a ser usados para outros fins que não seja a promoção do cinema moçambicano.

Mondlane recorda que o assunto das salas de cinema já tem “barbas brancas”. Os cineastas sempre tiveram uma única preocupação: que lhes fosse cedida uma sala para eles projectarem o seu trabalho. Mas tudo acaba no debate público sem uma solução que satisfaça a quem trabalha na área.

Não obstante a ausência de uma solução, a curto prazo, por parte do Ministério da Cultura e Turismo, a AMOCINE diz que nunca deixará de bater as portas para pedir uma das salas abandonadas na cidade de Maputo.

As salas de cinema que existem na capital do país foram alienadas pelo Estado. Mas, o que não encontra explicação por parte dos cineastas é: por que razão o Estado não retira a licença aos que alienaram estas infra-estruturas para simplesmente deixá-las em ruínas?

E, mais uma vez, Gabriel Mondlane é de opinião que a resistência na cedência desses espaços leva a crer que o cinema não é prioridade nas artes moçambicanas.

Critica ainda o facto de se estar a promover a construção de centros culturais um pouco por todo o país, mas não adaptados para a exibição de filmes nos moldes tradicionalmente conhecidos.

“Os centros culturais geridos pelo Estado não comportam equipamentos para o cinema”, observou Mondlane, apontando como exemplo, o Centro Cultural Ntsyndza, no bairro de Xipamanine, situado próximo do antigo cinema Olímpia.

O cineasta Karl Sousa diz, contrariado pelo estado das coisas, que o cinema moçambicano ficou órfão com a morte do Presidente Samora Machel.

“Samora Machel foi o Presidente que entendeu o valor da cultura e muito fez por ela. Promoveu acções em prol do cinema e incentivou os realizadores moçambicanos. Depois disso nunca mais aconteceu nada. Mas nós continuamos a produzir sem onde mostrar o esforço do nosso sacrifício”, diz Karl Sousa.

Espaços alternativos?

De forma a contornar o dilema de espaços apropriados e especializados para projectar filmes, um grupo de jovens estudantes do curso de arquitectura do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM) organizou ano passado duas sessões de cinema em espaços alternativos.

O primeiro evento decorreu nas escadas do Miradouro, cidade de Maputo. Num espaço improvisado, eles rodaram um filme e a iniciativa teve boa adesão.

Guiados pelo espírito juvenil de sonhar sempre no mais improvável, este grupo organizou a segunda sessão no prédio abandonado. Defronte do edifício do Ministério do Interior, nas esquinas entre as avenidas Olof Palm e 24 de Julho.

A aceitação também foi positiva, pese embora só tenham participado pessoas que buscam programas alternativos.

Enfim, a conversa foi levada a esta “estação” para questionar a possibilidade de adaptar-se as projecções de filmes nestes contextos e conceber iniciativas que possam responder aos anseios, tanto dos cineastas, como dos espectadores.

E Gabriel Mondlane deu uma resposta que encaixa no pensamento dos demais: “Pela minha experiência, não é viável porque a projecção de um filme envolve muita logística e o equipamento é sensível e caro”, mas congratulou a iniciativa e a coragem dos jovens, sobretudo porque isso demonstra o interesse que há pelo cinema.

Produção antes das indústrias culturais

Flashback: Anos 70 do século passado. O país vive a euforia pela conquista da independência nacional. A alegria é tanta que os moçambicanos estão disponíveis a fazer qualquer sacrifício em nome do seu patriotismo.

Há muitas provações. Falta tudo. As prateleiras das lojas estão empoeiradas. Para aquisição do que quer que seja, há quantidades definidas por cada família.

“Mesmo nesses anos em que tínhamos uma economia débil, o Governo financiava a nossa produção”, intervém o cineasta Licínio de Azevedo. Tal situação hoje já não acontece e os cineastas confessam desconhecer as razões.

“Sem incentivos nem intervenção dos actores políticos, não há muito que se possa fazer”, acrescenta.

“Hoje estamos a falar de Indústrias Culturais e Criativas, o que é louvável, embora reconheçamos que vai levar o seu tempo e temos é que nos questionar quais são as bases para esta indústria se não temos produção”, acrescenta Karl Sousa.

Os cineastas sugerem que empresas e associações como a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), Mozal, Vale, Anadarko, entre tantas outras, poderiam criar um fundo para as artes.

Mas aí está a pergunta que não cala: “produzir para expor aonde se não há salas?” Uma das respostas pode ser que essas entidades, à semelhança do exemplo brasileiro, no projecto Serviço Social do Comércio (Sesc), criem infra-estruturas para responder às necessidades.

De uma ou de outra forma, eufóricos por desabafar as suas dores, os cineastas concluíram que caberá ao governo definir o seu destino.

“A cultura não se privatiza. É obrigação do Estado investir na cultura do seu povo”, acresce Karl Sousa.

O financiamento, indica Gabriel Mondlane, poderia mudar o rumo da actual situação do cinema nacional.

Com evidente nostalgia, recordou que “nos anos 70/80 nós fomos referência na região, vinham para cá cineastas de outros países pedir assessoria e hoje estamos a ver a banda a passar”.

Agastado, confessou que nos últimos anos têm estado a evitar participar em festivais regionais para não dar a cara de vergonha em que o cinema nacional se converteu.

As salas pagavam a produção

A conversa ia solta nessa manhã cinzenta e fria, como tem ocorrido nos últimos dois meses na cidade, mas é como se diz “é o tempo” e Karl recorda-se então da altura em que parte do valor que se cobrava nas entradas era canalizado para a produção de mais filmes.

Conforme narrou, este modelo funcionou até à morte do saudoso Samora Machel, em 1986. “Samora morreu e nós ficamos órfãos”, desabafa.

Segundo conta, alguns cineastas dos países vizinhos vinham ao país para beber da experiência do nosso país porque havia suporte económico e apoio político, numa altura em que faltava até o que comer no país.

Desse apoio pode-se resgatar o projecto Kuxakanema, que constituiu a primeira acção cultural do governo moçambicano, após a conquista da independência, em 1975, que era coordenado pelo Instituto Nacional de Cinema (INAC).

Consta que Samora Machel tinha especial consciência do poder da imagem e de como utilizá-la para construir uma nova nação socialista.

Em unidades de Cinema Móvel, a iniciativa levava para todo o país a mais popular produção do INAC, o jornal cinematográfico KuxaKanema.

Mas depois do incêndio que deflagrou nas instalações do INAC, em 1991, apenas sobra o edifício que na medida do possível intervém como o fez para que os Caminhos-de-Ferro e o Ministério do Interior permitissem usar o comboio e funcionários como figurantes e militares, respectivamente.

F. MANJATE E L. MATUSSE JR