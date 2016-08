GESTÃO AUTOMATIZADA DO TRÁFEGO: Município com propostas para operacionalizar sistema

O projectode gestão automatizada de tráfego rodoviário na cidade de Maputo caminha para a sua materialização, estando as autoridades municipais a receber propostas das empresas interessadas em instalar e operacionalizar o sistema.

O lote de equipamentos para a monitoria da circulação inclui, entre outros, câmaras de vigilância nos cruzamentos e ao longo das estradas, sala de controlo devidamente apetrechada e unidades móveis dotadas de mecanismos de comunicação.

Com o sistema, o Conselho Municipal de Maputo pretende combater infracções como a passagem de semáforos com sinal vermelho, estacionamento irregular, condução em excesso de velocidade, o uso do cinto de segurança e/ou do telefone, de acordo com João Matlombe, vereador de Transporte e Trânsito no Município de Maputo.

A expectativa é que a construção das infra-estruturas e a instalação dos equipamentos arranque nos limiares do próximo ano para que o sistema esteja operacional em 2018.

O sistema será usado conjuntamente pelo Município, Polícia de Trânsito, Instituto Nacional dos Transportes Terrestres e o Serviço Nacional de Salvação Público, os bombeiros.

Para além de fazer o registo de infractores, o sistema será usado na gestão do tráfego rodoviário no seu todo. Permitirá, por exemplo, a regulação dos semáforos por forma a vazar os sentidos e/ou vias que em algum momento estiverem mais congestionadas que outras.

Com o sistema, será igualmente possível identificar casos de acidentes de viação que obstruam a circulação e garantir uma rápida intervenção da Polícia de Trânsito e dos bombeiros em caso de necessidade.

As brigadas móveis estarão conectadas a uma central de controlo e receberão dados das câmaras colocadas em todos os cruzamentos com semáforos e estradas da urbe, o que possibilitará a autuação pontual de alguns automobilistas que infringirem as regras.

Desta forma, um automobilista que tenha violado alguma regra de no bairro do Jardim, por exemplo, por ser autuado minutos depois por uma brigada móvel que estiver no Zimpeto ou no Museu.

A instalação e operacionalização do sistema é apontado como podendo vir a acarretar custos elevados, mas o Conselho Municipal assume ser necessário para uma cidade como Maputo que a cada dia cresce e, por essa via, se multiplicam problemas que exigem respostas mais sofisticadas.