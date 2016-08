TRAVESSIA MAPUTO/KATEMBE: Tempo de espera transtorna cidadãos

O AUMENTO do tempo de espera para fazer a travessia Maputo-Katembe está a provocar transtornos entre os cidadãos que diariamente se movimentam entre os dois pontos da Baía de Maputo.

As viagens têm sido feitas de forma condicionada, por conta da avaria do ferry-boat Bagamoyo há duas semanas e que se encontra neste momento atracado na ponte-cais.

Neste momento a travessia é garantida pelo ferry-boat Mpfumo e por pequenas embarcações. Os automobilistas são os mais penalizados, sobretudo nas horas de ponta, pois o “Mpfumo”, apesar de ser maior que o “Bagamoyo”, não consegue dar resposta à procura.

Cidadãos ouvidos pelo “Notícias” na quinta-feira afirmam que o longo tempo de espera tem comprometido as suas agendas laborais e outros afazeres ao longo do dia.

Samuel Júlio, que se encontrava na ponte-cais haviam duas horas e trinta minutos quando foi abordado pela nossa Reportagem, disse estar preocupado com a situação. “Sou proprietário de barracas na Katembe e preciso de controlar de perto o meu negócio. Quando os dois ferry-boats estavam operacionais ficávamos na fila até 30 minutos”, contou a fonte.

A mesma situação é vivenciada por Manuel Hermínio, residente no bairro de Mavalane e trabalhador na Katembe, que lamenta o facto de as viagens terem reduzido devido à avaria do Bagamoyo.

“Na noite de terça-feira o barco deveria ter chegado na Catembe às 19.30h, mas só chegou às 20.30 e já em Maputo tive que lutar para ter transporte para voltar para casa”, disse.

A embarcação Bagamoyo deveria ter retomado na quinta-feira, mas acabou não sendo após ter sido detectada uma nova anomalia num dos seus motores. Esta situação continuava ontem.

Fonte da Transmarítima, proprietária dos dois ferry-boats, referiu que a empresa tem estado a registar perdas de receitas por conta da redução da capacidade do transporte de passageiros.