GESTÃO DE AUTOCARROS: Desejo de vencer no meio de dificuldades

A COOPERATIVA dos Transportes do Corredor I (COOTRAC), gestora de autocarros de transporte de passageiros, na cidade de Maputo, pertencentes a vários operadores privados, estão a enfrentar problemas de vária ordem no seu funcionamento.

É a primeira experiência e genuinamente moçambicana, por isso persistem dificuldades na sua implementação, complexidades que se espera que fiquem ultrapassadas ao longo do tempo.

A COOTRAC I começou a operar em Fevereiro do ano em curso quando o Governo moçambicano adquiriu 50 autocarros e cedeu ao sector privado a título de crédito, cuja amortização vai ser feita gradualmente.

A ocorrência de acidentes de viação envolvendo carros daquela instituição é o primeiro constrangimento e a direcção entende que muitos deles são resultantes de irresponsabilidade dos motoristas.

O “Notícias” soube que os condutores não observam as regras elementares de trânsito, aliado ao facto de as rodovias, na sua maioria, serem estreitas, principalmente na entrada do terminal do Zimpeto.

Hoje, alguns autocarros estão com vidros traseiros partidos, para-choques danificados em consequência dos desastres que vão ocorrendo, muitas vezes, envolvendo veículos daquela sociedade.

Outro problema, não menos importante, apontado pela COOTRAC é a concorrência desleal com outros operadores, os vulgos “chapas 100” que usam viaturas pequenas, mas mais flexíveis.

A recente empresa depara-se com problemas de atrasos no pagamento de salários, mas, segundo a direcção é resultado da má gestão dos proprietários de alguns carros que demoram no depósito de dinheiro para o pagamento das remunerações dos trabalhadores.

A nossa Reportagem soube que o valor produzido não vai directamente nas contas da COOTRAC, mas sim para os donos dos carros e depois, estes, depositam o montante para o pagamento das despesas, incluindo o para a amortização dos veículos.

Segundo a direcção daquela companhia, a solução para a concorrência desleal que acaba causando acidentes e outros dilemas passa necessariamente pela concessão das rotas Museu/ Zimpeto e Baixai/Zimpeto, mas para o efeito é necessário que a empresa tenha mais 70 autocarro.

Estas são dificuldades próprias de onde há trabalho pelo que o sonho é de um dia vencer e tornar a COOTRAC I uma empresa mais sólida e lucrativa, capaz de responder os desafios impostos pela dinâmica da sociedade. Mais do que isso, pretende servir da melhor forma a mais moçambicanos.

Receitas são elevadas

CONDUTORES dos autocarros da COOTRAC queixam-se da elevada receita que é exigida pela direcção daquela empresa. Informaram ao “Notícias” que cada autocarro tem uma receita de 9.500 meticais diários, valor que consideram ser difícil de fazer.

As fontes disseram que devido a situação são obrigados a imprimir alta velocidade para conseguirem produzir dinheiro que é cobrado pelo patronato, facto que nalgumas vezes tem resultado em desastre.

Contaram que os que não conseguem fazer a receita são imediatamente demitidos com o fundamento de que os carros estão para produzir e não para brincar. Por exemplo, há dias uns trabalhadores foram despedidos porque só conseguiram fazer 8.800 meticais, estando em falta 700.

Um condutor da rota Museu/Zimpeto que não quis se identificar por temer represarias disse que o trabalho é difícil porque a liderança da empresa para além de exigir receita alta, faz descontos nos salários sem justa causa.

“Nós reconhecemos que andamos a alta velocidade, mas estamos a tentar salvar o nosso emprego. Se não fazermos receita vão nos despedir. A empresa só quer dinheiro não interessa de que forma conseguimos”, disse.

Outro motorista da rota Baixa/Zimpetodisse disse que que para além das péssimas condições de trabalho que são submetidos, a empresa não fornece segurança porque não há data fixa para o pagamento do salário.

“Há situações em que ficamos até dia 15 do mês seguinte sem salários. Isso não pode acontecer porque nos esforçamos para produzir dinheiro. Temos famílias que precisamos de sustentar”, precisou.

Acrescentaram que quando falta algum dinheiro para completar a receita a tripulação é descontada no salário. Igualmente há descontos quando o condutor tiver pequenos acidentes, apesar de os carros terem seguros contra todos os riscos.

Onde se trabalha há metas

A direcção da COOTRAC I entende que onde há trabalho deve haver metas por cumprir, daí que as receitas exigidas aos trabalhadores são factíveis sem nenhum esforço.

Segundo António Rodrigues, presidente da COOTRAC, antes de pôr os carros na rua fez-se um estudo de viabilidade e constactou-se que cada autocarro pode fazer 9.500 meticais a vontade sem sacrificar as tripulações.

“Qualquer empresa tem metas por cumprir. É preciso fixar números de modo que a companhia possa crescer, por isso não podemos entregar os autocarros aos trabalhadores e dizermos que cada um traz o que consegue”, disse Rodrigues tendo acrescentado que “alguns reclamam, mas outros conseguem fazer esse valor todos os dias. Os queixosos não têm capacidade de trabalhar”.

Aliás, o interlocutor explicou que no início os trabalhadores levavam as viaturas e vendiam bilhetes sem cobrar as receitas, mas o que sucedia é que no fim da jornada traziam valores que variavam de 1200 a 2500 meticais.

“Esses montantes são absurdos para um autocarro daqueles. Passamos a fixar um valor de receita e alguns estão a fazer. Temos obrigações por cumprir, desde custos operacionais, pagamento dos salários, escritórios e parqueamento, para além de amortização dos carros.Não temos outra fonte de rendimento se não os autocarros”, explicou.

António Rodrigues disse ao “Notícias” que não permitem que os autocarros circulem a alta velocidade porque se isso acontecer, os veículos terão curto tempo de vida útil.

“Nós obrigamos os nossos condutores para adoptarem uma marcha razoável e quando chegar nas terminais devem desembarcar e esperar outros passageiros para embarcar”, disse António Rodrigues.

Condutores respondem em caso de acidentes

OS condutores que se envolverem em acidente passam a ser responsabilizados porque no entender da direcção alguns desastres ocorrem por negligência.

“Grande parte dos acidentes que registamos é por imprudência dos motoristas. Os nossos motoristas são profissionais, daí que alguns sinistros não são admissíveis. A falta de respeito as regras elementares de trânsito é uma questão individual”, disse António Rodrigues.

O entrevistado disse que há tipo de acidentes que acontecem e fica claro de que não se trata de deselegância do condutor.

“Por exemplo, um dos nossos carros teve acidente na avenida 25 de Setembro e ficou claro que não se tratou de desmazelo do condutor. Até porque o outro carro veio embater no nosso autocarro”, disse.

Negócio não é desporto

O negócio deve ser feito com responsabilidade. Não deve ser tratado como desporto, daí que os proprietários dos autocarros têm obrigação de trabalhar, controlando as frotas nas terminais e nas vias para melhor funcionamento da companhia, segundo a direcção da COOTRAC.

António Rodrigues explicou que os proprietários dos autocarros não podem esperar receber dinheiro sem fazer nada. O espirito de companhia é que todos, incluindo os patrões, devem trabalhar para o sucesso da empresa.

“Há proprietários dos autocarros que nunca se fizeram á rua para ver em que condições os seus autocarros estão a trabalhar. O melhor fiscal é o dono do carro, daí que apelamos a todos para trabalharem”, disse.

A fonte acrescentou que devido a falta de controlo por parte dos donos dos carros, os trabalhadores fazem desmandos porque, efectivamente, a empresa está “desgovernada” e aparentemente não há controlo.

“É preciso controlarmos aquilo que é nosso. Se queremos que os veículos durem mais tempo é necessário um trabalho árduo de todos os proprietários dos carros, em coordenação com a direcçãoda COOTRAC”, disse.

WALTER MBENHANE