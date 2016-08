CONFLITO DE TERRAS: Tribunal revoga embargo de obras

O TRIBUNAL Judicial do Distrito de Marracuene, província de Maputo, revogou sexta-feira o embargo das obras em curso numa área, cujo título do direito de uso e aproveitamento pertence a uma empresa florestal, Milhulamete, no bairro Agostinho Neto.

A juíza do caso, Judite Mahoche, tomou tal decisão no fim da sessão de audiência preliminar com o fundamento de que o prazo para intentar uma acção de embargo de obra nova prescreveu, sendo que o limite para o efeito é de 30 dias após o conhecimento do facto.

Outra explicação é de que as obras em questão não podem ser objecto de embargo porque, estão concluídas e o facto de a população ter adquirido o direito do uso por transmissão de herança.

Na audição, as pessoas implicadas no parcelamento explicaram ser titulares das parcelas, argumentando que as construções que se vêem nos terrenos iniciaram em 2014 e não em Julho último, como consta da petição submetida ao tribunal pela empresa.

A decisão de decretar a providência cautelar para embargo da obra nova foi do mesmo tribunal com a justificação de que os fundamentados apresentados, na altura, pela empresa eram bastantes.

No entanto, em sede de contraditório deferido e depois de ouvir as testemunhas, a juíza decidiu levantar o embargo, autorizando a construções nos 200 hectares em conflito entre a população e a empresa Milhulamete.

A sessão de sexta-feira teve a duração de nove horas, com o seu início por volta das 10.30 prologando-se até pouco mais das 20 horas. Do lado de fora do tribunal uma grande multidão, cantando e empunhando dísticos com mensagens sobre a necessidade de justiça, aguardava com ansiedade o resultado da audição.

Segundo Moisés Mahavane, advogado dos supostos nativos, a decisão do tribunal é justa porque a empresa Milhulamete usurpou as terras da população que sempre viveu naquele local, prova disso, ainda são visíveis poços e cemitérios.

“Não haveria a melhor decisão se não esta. A área que a empresa está a disputar é dos nativos que sempre viveram naquele lugar, daí que não faz sentido eles perderem esse direito”, disse Moisés Mahavane.

De refirir que são 200 hectares em causa, de um total de 767 concessionados aquela empresa que se dedica a plantação de eucaliptos que foi tomado pelos supostos antigos residentes.