Pais constroem sanitários na “Primária de Guebo”

OS alunos da Escola Primária Completa de Guebo, no bairro das Mahotas, cidade de Maputo, passam a estudar em melhores condições, com a entrega, ontem, de um muro de vedação e um bloco de sanitários.

Avaliada em cerca de um milhão de meticais, a construção destas infra-estruturas foi financiada pelos pais e encarregados de educação e algumas organizações não-governamentais que operam no país.

Segundo Dionísio Manhiça, presidente do Conselho da Escola, a iniciativa surgiu da constatação de que as crianças estavam a estudar em condições deploráveis caracterizadas, por um lado, pela falta de casas de banho e, por outro, do muro de vedação.

“Temos mais projectos, como, por exemplo, a construção de uma cantina e abertura de um furo de água. A escola não tem água e nós, pais e encarregados de educação, somos obrigados a contribuir para comprar em camiões-cisternas”, disse Manhiça.

Por seu turno, Francisco Malhate, representante da directora de Educação e Desenvolvimento Humano da cidade, disse que iniciativas do género são de louvar, sobretudo porque a responsabilidade de conservar e desenvolver as escolas é também dos pais e encarregados de educação.

“O ministério agradece este gesto dos pais e encarregados de educação, porquanto o mesmo comprova o seu cometimento na criação de melhores condições para a escola. Encorajamos que prossigam com mais projectos desta natureza”, disse Machava.

Enquanto isso, Tércia Machava, directora do estabelecimento de ensino, recordou que antes da construção dos novos sanitários, as acrianças satisfaziam as necessidades fisiológicas em condições péssimas, com o risco de contrair doenças.

Acrescentou que antes da construção do muro de vedação os moradores da zona e não só usavam o pátio da escola como passagem, perturbando, sobremaneira, o curso normal das aulas.