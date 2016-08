Montadas na EN4, na Matola: Utentes denunciam assaltos nas passadeiras aéreas

OS painéis publicitários montados nas passadeiras aéreas ao longo da EN4, no município da Matola, estão a propiciar assaltos, sobretudo à noite, denunciam moradores contactados pelo “Notícias”.

Muitos dos outdoors foram produzidos em lonas ou chapas, material opaco que fecha completamente a visibilidade, a ponto de as pessoas do lado de fora não perceberem o que acontece nas pontes.

Na conversa que se manteve com os moradores da Matola “A”, pouco depois do cruzamento entre a EN4 e a estrada para o bairro do Fomento, soube-se que depois das 18.00 horas é arriscado usar as passadeiras aéreas por causa da frequência de assaltos.

“As maiores vítimas são estudantes e trabalhadores que usam a ponte à noite”, diz Jeremias Silva, que trabalha nas proximidades da ponte que está a escassos metros do desvio para Malhampsene.

As quadrilhas são compostas por dois a três elementos e procuram, preferencialmente, telemóveis e carteiras.

Francisco Diogo, residente no bairro do Fomento, que regularmente atravessa uma das pontes, entende que os “outdoors” publicitários facilitem o ofício dos assaltantes.

“A ponte está toda coberta e não dá para ver nada do que se passa ali, estando em baixo. Por esta razão os ladrões ficam à caça das suas presas”, disse Francisco Diogo.

Ele sugeriu que para acabar com o mal é preciso, por um lado, que as passadeiras sejam iluminadas e, por outro, que seja aumentada a presença policial e retirar-se os reclames publicitários. “Poderiam ver outra forma de colocar as publicidades”, conclui.

Por sua vez, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Maputo, Emídio Mabunda, diz desconhecer o caso.

“Até então não tivemos informação. Sabemos daquilo que as pessoas vêm denunciar. Provavelmente, se isso acontece, ninguém vem meter queixa”, esclareceu Mudumane.

As pontes foram montadas ali para facilitar a passagem de peões de uma margem da auto-estrada à outra, sem riscos de atropelamento.