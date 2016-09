Exéquias dos agentes assassinados: Polícia deve entregar-se mais no combate à criminalidade

TRANSFORMAR a dor provocada pela perda dos dois agentes da Polícia mortos a tiro esta semana em missão de serviço, no bairro de Hulene, foi a tónica da mensagem deixada ontem por Bernardino Rafael, comandante da Polícia da República de Moçambique (PRM) a nível da cidade Maputo.

Falando nas exéquias de Sérgio Lisboa Muchanga e Sagres Francisco Simbine, assassinados na madrugada de terça-feira, no bairro de Hulene “B”, o comandante da PRM da capital do país deixou claro que tudo será feito para que os autores deste e de outros crimes que tiram sossego à população sejam judicialmente responsabilizados.

“Este sangue derramado pelos nossos colegas será honrado desmantelando as quadrilhas de criminosos. Apelamos a todos que possuem armas ilegalmente a fazerem a sua entrega no prazo de sete dias (a contar desde ontem), findo o qual a PRM-Cidade irá lançar uma operação rigorosa de recolha”, frisou Bernardino Rafael.

Os restos mortais dos polícias foram ontem a enterrar nos cemitérios de Lhanguene e Michafutene, respectivamente.

Sérgio Lisboa Muchanga, 50 anos de idade, era agente da Polícia há 23 anos. Sagres Francisco Simbine, tinha 28 anos de idade.

Um dos autores do crime já foi detido, estando as autoridades policiais a trabalhar no sentido de localizar os restantes três comparsas.