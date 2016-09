Acidente de viação embaraça trânsito na Joe Slovo

UM acidente de viação, envolvendo duas viaturas ligeiras, provocou danos materiais e congestionamento temporário na Rua Joe Slovo, na zona baixa da cidade de Maputo, pouco depois do meio-dia, desta sexta-feira.

As viaturas em causa, uma de marca Toyota Funcargo com a matrícula ACP 262 MP e Mazda Demio, com a chapa de inscrição ABD 527 MC chocaram-se no cruzamento entre as Ruas Joe Slovo e a do “Notícias, próximo dos edifícios do nosso jornal e da mediateca do BCI .

O condutor do Toyota disse à reportagem do “Notícias Online”, que o motorista da viatura Mazda, que circulava na Rua do “Notícias”, não respeitou o sinal de paragem obrigatória e acabou provocando o acidente, ao cortar-lhe a prioridade.

Visivelmente transtornado, o condutor do Mazda não aceitou tecer comentários sobre o sinistro.

Posteriormente, as duas viaturas foram retiradas da via e reposta a circulação normal de veículos que já faziam uma longa fila.

Na imagem as viaturas após o embate.