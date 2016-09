Jovens terminam formação em serralharia e electricidade

O Instituto Industrial e de Computação Armando Emílio Guebuza, na província de Maputo,colocou ontem no mercado mais 43 jovens que terminaram cursos básicos nas áreas de electricidade, serralharia e técnico de laboratórios.

A formação abrangeu jovens carenciados, sem qualificações e desempregados. Do grupo, 13 foram certificados no ramo de electricidade, 18 em serralharia e 12 técnicos de laboratório.

A formação, que durou três meses, insere-se no programa de responsabilidade social do Parque Industrial de Beluluane, uma sociedade de empresas do sector industrial como a fábrica de fundição de alumínio MOZAL e a Mitsubish Corporation em parceria com o Instituto Industrial e de Computação Armando Emílio Guebuza (IICAG) e do Governo distrital.

Na ocasião, o administrador do Parque Industrial de Beluluane, Joaquim Maurício, disse que formar jovens é um dos comprometimentos da companhia e que a cerimónia representa mais um ganho para a comunidade. “Este é mais um ganho para a comunidade e também para o país”, frisou.

Em conversa com o “Notícias”, os graduados manifestaram-se satisfeitos porque, segundo eles, a formação vai permitir-lhes criar o seu próprio emprego e empregar outros jovens necessitados.

Por seu turno, Manuel Quissico, director do IICAEG, reafirmou o compromisso da instituição que dirige em continuar a formar o “Homem novo” em diferentes competências para fazer face aos desafios do país.

“Continuaremos a habilitar em competências os nossos jovens, consciencializando-os a apostar no auto-emprego”, sublinhou.

A admissão dos formandos foi antecedida de exames psicotécnicos ao critério do Parque Industrial de Beluluane, após uma mobilização feita pelas autoridades locais da Matola Rio. No processo foram apurados 58 jovens, dos quais 43 é que conseguiram resultados positivos.