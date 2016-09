Desaparecidos que ninguém regista

FILIPE Valdemar Machalela tem 46 anos de idade. Écaracterizado como um indivíduo honesto e inteligente. Perturbado pelo consumo de bebidas alcoólicas no limiar da sua juventude, por várias vezes ficou longe do convívio familiar. Andou solitário, deambulando pelas ruas de Maputo. Às vezes quando lhe desse na cabeça voltava por alguns curtos dias acasa.

No final de Agosto do ano passado saiu de casa, no que seria uma espécie do seu desparecimento definitivo. Até hoje o seu paradeiro é uma incógnita. Ninguém mais soube dele, muito menos se está vivo ou morto. Mas a balança no meio familiar pesa mais para a fatalidade, presunção sustentada no prolongado sumiço. “O mais provável é que tenha morrido sem ninguém saber”, dizem, no meio de incertezas sobre o que efectivamentepoderá ter acontecido ao Filipe.

Como ele, há tantos outros moçambicanos que deixam nestas circunstâncias a casa e o seu paradeiro depois fica desconhecido. Não que tenham sido, necessariamente, mortos. Éum sumiço que se deu porque não mais alguém soube cuidar de si mesmo.

Éo que, provavelmente, poderá ter acontecido com Filipe.

No entanto, no país ainda não existem dados concretos sobre o número total de desaparecidos nestas circunstâncias.

Para o porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, Inácio Dina, a maioria dos desaparecimentos está ligada a assassinatos, raptos e sequestros. Ele refere que outros casos estão relacionados comacidentes.

“Não fazemos o registo de pessoas que desaparecem por outros motivos que não sejam crimes e sinistros”, disse.

Pelo mesmo motivo, o Instituto Nacional de Estatística (INE) também não tem compilados dados sobre esta matéria.

INSTABILIDADE EMOCIONAL ARRASTA PESSOAS PARA A RUA

A primeira atitude que as famílias tomam quando dão conta do desaparecimento de um familiar é procurá-lo nos hospitais, esquadras da Polícia e como última alternativa nas morgues.

Segundo o psicólogo e docente universitário, Élio Madunder, os motivos que levam um indivíduo a abandonar o convívio familiar são diversos, na sua maioria de naturezaafectiva. Defende que a instabilidade, as discussões, agressões (físicas e mentais), entre outros factores, concorrem para que o indivíduo deixe o seu lar.

Ele aponta as crianças, os idosos, deficientes e tóxico-dependentes como as camadas mais vulneráveis.

Quando a criança não encontra um ambiente harmonioso na família, prossegue Madunder, pode procurá-lo na rua. Afirma que fora do convívio familiar o menor pode encontrar um clima livre para se expressar. O mesmo acontece com o idoso.

“A terceira idade é muito sensível. Nesta fase da vida o indivíduo perde algumas capacidades motoras, a memória fica afectada. A pessoa fica frágil, se não recebe a devida atenção, pode abandonar a casa. Depois de algum tempo, o idoso pode esquecer do ambiente familiar e não retornar mais”.

O “BAIXO” QUE DEIXOU SAUDADES

A família de Machalela quando deu conta do desaparecimento de Filipe procurou-o em todos os locais onde frequentava. Membros desta família contaram que “vasculharam” bancos de socorros, morgues, mas as buscasnão resultaram.

Apesar de estarem há cerca de um ano sem o ver, eles ainda guardam a imagem de Filipe nas suas memórias. Contam que ele passou a sua infância no bairro de Mavalane, onde frequentou o ensino primário antes de estudar na Escola Secundária de Lhanguene.

“Animava as conversas nos quintais, nas ruas e nas festas. Na famíliaera tratado por Filipinho, Maninho ou Valdemar. Desde a sua infância foi membro da igreja, participou nos grupos da congregação e cultos dominicais. Filipe notabilizou-se pelo seu “baixo”, voz arrepiante e agradável, durante os cânticos”, recorda Azarias Muchanga, primo e amigo íntimo.

O desaparecido, em tempos, trabalhou na África do Sul. Regressou a Moçambique, onde efectuou várias actividades profissionais, até ficar desempregado por conta do seu vício, o álcool.

A bebida fez Filipinho conhecer emoções que nunca havia provado, mas levou-lhe ao mesmo tempo à desgraça, incluindo perda de oportunidades de emprego. A sua saúde ficou debilitada e sentiu-se, por várias vezes, na necessidade de se afastar do convívio familiar, pois se achava um fardo.

A vida de Filipe Machalela, de acordo com a família, foi de altos e baixos e às vezes turbulenta. Alcoolizado, às vezes, abandonava o conforto da residência para ficar na baixa da cidade de Maputo, junto à antiga fábrica de Cerveja Laurentina e nos arredores da Terminal Internacional Rodoviária.

Segundo Paula Cossa, vendedora informal na baixa, ao pé da antiga fábrica Filipe era conhecido por Muzonga.

“Mas quando bebia ficava outra pessoa, não era confuso, mas ficava ‘estragado’. Há muito tempo que não o vemos”, disse, tomada pela emoção.

Antes de deixar o lar, Filipe ligou para o seu primo que se encontrava fora de Maputo e contou que estava doente, sem especificar a enfermidade. Detalhou que queria se afastar, sem dizer para onde.

O SONHADOR QUE NÃO REGRESSOU

A FALTA de conhecimento do paradeiro causa vários embaraços às famílias, algumas ficam anos contando com o retorno de seu “amado”, enquanto a morte pode o ter levado. Tal é o caso dos Cossa.

Depois de 25 anos, a família descobriu que, afinal, o seu filho Maurício Cossa não estava na África do Sul, mas havia perdido a vida na tentativa de perseguir um futuro melhor nas terras do rand. A informação desagradável levou cerca de três décadas a chegar. Reunida, a família celebrou uma missa para, como acreditam, guiar a alma do finado a um lugar melhor, o céu.

Na mensagem escrita por um dos familiares, vem explícita a história do malogrado. “Maurício era sonhador, sua principal ambição era conquistar dinheiro e ajudar a sua família a combater a pobreza. À procura de realizar este intento, rumou para a terra de Mandela”, lê-se no documento.

No entanto, como contou um dos companheiros de viagem, pelo caminho a morte o levou. Os sonhos pereceram, morreram com o jovem de 17 anos.

“Ele não sobreviveu, perdeu a vida antes de chegar a África do Sul. Pensei que a família soubesse, que as autoridades tivessem dado a informação sobre o desaparecimento do meu amigo. Pena que a notícia só é sabida tantos anos depois”, lamentou o colega de viagem, que até hoje reside na África do Sul.

Hélio Nguane