NA MATOLA RIO: Quatro mortos em acidente de viação

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas ontem de manhã, na sequência de um acidente de viação ocorrido na rua da Mozal, nas proximidades da sede do Posto Administrativo da Matola-rio, na província de Maputo.

O acidente, que se deu cerca das 10.40 horas, segundo testemunhas, envolveu uma viatura de transportes semi-colectivo de passageiros – chapa-, de marca Toyota Hiace, com a matrícula MVB07-42, e um camião, pertencente da empresa Adilson Construções Lda, e cuja chapa de inscrição não apuramos.

As fontes disseram que o desastre foi provocado pelo condutor do chapa, que fazia a rota Malhampsene/Nozal, ao realizar uma ultrapassagem irregular a uma outra viatura de transporte de passageiros, acabando por embater no camião, que circulava no sentido contrário. O veículo pesado ainda tentou, sem sucesso, evitar o choque.

Os corpos dos passageiros perecidos foram transportados para a morgue do Hospital Central de Maputo (HCM) e os feridos encaminhados para o Hospital Provincial da Matola.

De acordo com o Director de Urgências do Hospital provincial da Matola, Angelino Nhancale, duas das vítimas tiveram ferimentos ligeiros. Disse que o motorista teve traumatismo craniano e foi imediatamente transferido para o HCM, devido à gravidade dos ferimentos.