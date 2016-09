OBRAS NA COSTA DO SOL: Proprietários ignoram a ordem de embargo

PROPRIETÁRIOS de obras embargadas pelo Conselho Municipal de Maputo no bairro Costa do Sol estão a prosseguir com as construções, num acto de desacato à decisão da autarquia.

Há sensivelmente duas semanas, o Município embargou mais de 100 obras, dando um prazo de 48 horas para que os respectivos donos provassem a legalidade das mesmas. As autoridades municipais chegaram a demolir alguns muros de vedação em virtude de não observância das posturas em vigor na urbe.

Os empreendimentos encontram-se numa área reivindicada pelos agricultores da Associação Agro-Pecuária Maguiguane.

Na segunda-feira, os membros desta agremiação organizaram uma manifestação pacífica, exigindo o fim do que chamaram de parcelamento das suas terras pelo Município.

Os manifestantes contam que aquando da requalificação da área de cultivo em 2011, cederam 30 pior cento das terras ao Município, tendo os agricultores permanecido com os outros 70 por cento que, segundo alegam, estão agora a ser usurpados.

Após a audição dos camponeses da Costa do Sol, a vereadora de KaMavota, Despedida Rita Bento, referiu que pelo menos quatro casos de desacato ao embargo do Município já foram encaminhados à Procuradoria Distrital de KaMavota para o devido tratamento.