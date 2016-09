CIDADE E PROVÍNCIA DE MAPUTO: Polícia em operação de recolha de armas

UMA operação visando a recolha de armas na posse de malfeitores decorre desde quarta-feira na cidade e província de Maputo.

A acção começou um dia antes do término do prazo concedido pelo comandante da PRM na capital do país, Bernardino Rafael, para que em sete dias os portadores ilegais de armas as entreguem de forma voluntária às autoridades policiais.

Na quarta-feira, primeiro dia da operação envolvendo um efectivo de 150 agentes da corporação, entre membros da Polícia de Proteção, de Trânsito e de Investigação Criminal, que se fazem transportar em mais de 20 viaturas, foram apreendidas três armas falsas, quantidades não especificadas de cocaína, heroína e soruma.

Acredita-se que as três armas falsas eram usadas em assaltos para ameaçar as vítimas e se apoderarem dos seus bens.

Foram ainda apreendidas peças de viaturas e contadores de água roubados, tendo mais de 20 indivíduos sido detidos indiciados de roubo, posse, venda e consumo de droga. Muitos destes negam o seu envolvimento na venda e tráfico de droga, mas admitem que alguma porção de droga era para o consumo pessoal.

“Reafirmamos a nossa prontidão no combate ao crime. Tínhamos dito que a seguir ao apelo para a entrega voluntária das armas desencadearíamos uma operação dirigida, não só contra os portadores ilegais de armas, mas também outros tipos de crimes que acontecem na cidade e província de Maputo, tudo com vista a devolver tranquilidade aos cidadãos destas urbes”, apontou o General Bernardino Rafael, comandante da PRM na capital do país.

A operação ainda não tem data marcada para o seu termo e a Polícia diz que vai continuar a levar a cabo este tipo de acções de forma a prender os criminosos e retirar muitas armas em mãos alheias.