ECA inaugura laboratórios de jornalismo

A ESCOLA de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane (ECA-UEM), localizada na cidade de Maputo, conta desde ontem com laboratórios de rádio, televisão e multimédia, o que vai melhorar a qualidade da sua formação.

Os três laboratórios estão equipados com cerca de 30 computador macintouch, material de estúdio para rádio, televisão e multimédia.

Com a doação, será possível a redacção de textos, produção de notícias e reportagens radiofónicas, realização de documentários e outros formatos jornalísticos.

No acto da inauguração dos laboratórios, o Reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Orlando Quilambo, afirmou que os mesmos constituem um marco para a história do ensino em comunicação social no país. Disse também que vão contribuir para a formação de mais quadros com qualidade para o mercado de emprego.

Intervindo, por seu turno, na ocasião, o director da ECA, João Miguel, referiu que há muito que os estudantes estavam à espera do equipamento. Explicou que o mesmo vai ajudar na aprendizagem e nas actividades de extensão e pesquisa.

“Os laboratórios vão imprimir uma nova dinâmica no ensino de jornalismo. Os estudantes vão desenvolver mais habilidades e teremos graduados munidos para saber fazer e desenvolver a sua área de formação”, declarou.

De acordo com Ernesto Nhantsumbo, director do curso de Jornalismo nesta instituição, os laboratórios são uma mais-valia e que o curso deixará assim de ser predominantemente teórico. Segundo ele, a situação anterior levava a que os docentes empreendessem um grande esforço para munir os estudantes com a componente prática.

Nhantsumbo acredita que assim os estudantes poderão definir e aprimorar, ainda na escola, a sua área preferencial: televisão, rádio, jornalismo impresso ou digital.

O equipamento é uma oferta da Agência norte-americana para Desenvolvimento Internacional (USAID).