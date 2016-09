VIA ESTRADA CIRCULAR DE MAPUTO: EMTPM introduz rota Zimpeto /Matola Gare

OS residentes do Zimpeto, arredores da capital do país, e da Matola Gare, na Matola, passam a ter mais disponibilidade de transporte com a introdução de um autocarro que liga os dois bairros residenciais, via Estrada Circular.

A ideia é da Empresa Municipal dos Transportes Públicos de Maputo (EMTPM) e visa resolver o crónico problema da falta de transporte naquela via, onde apenas circulavam operadores privados.

A nova rota foi inaugurada ontem por David Simango, presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, durante uma visita que efectuou àquela companhia das 3.30 horas até ao fim do dia.

A Reportagem do “Notícias” soube que numa primeira fase a rota vai operar com dois autocarros, devendo ao longo do tempo aumentar para quatro. Em caso de necessidade, poderá subir para seis o número de viaturas para fazer a ligação entre os dois pontos.

A visita de David Simango à EMTPM enquadra-se no âmbito das suas actividades visando inteirar-se do funcionamento da companhia, tendo na ocasião interagido com os trabalhadores e se reunido à porta fechada com os gestores da transportadora pública.

Segundo David Simango, a introdução da carreira vai reduzir, sobremaneira, o sofrimento que os munícipes das duas cidades estavam sujeitos devido à escassez de transporte.

“Decidimos introduzir esta linha depois de estudos feitos. A nossa maior preocupação, antes de tudo, é resolver as inquietações dos munícipes”, disse David Simango, avançando que a rota está igualmente aberta à empresa municipal da Matola.

Afirmou que os municípios de Maputo e Matola coordenam iniciativas para responder às necessidades do dia-a-dia, pois o nosso maior ganho é a satisfação do público.

Por seu turno, Maria Wane, presidente do Conselho de Administração da EMTPM, disse que a empresa está a enfrentar o problema da falta de acessórios de autocarros das várias marcas que compõem a frota da companhia.

A interlocutora acrescentou que há esforços que têm sido feitos com os seus parceiros no sentido de adquirir peças sobressalentes para garantir a manutenção e assistência regular dos autocarros.