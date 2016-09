EMTPM vai reforçar frota com novos 70 veículos

A EMPRESA Municipal de Transportes Públicos de Maputo (EMTPM) está a adquirir 70 novos autocarros para reforçar a sua frota e assim minimizar o crítico problema de falta de transporte na capital do país.

Com a chegada dos novos veículos aquela companhia tenciona explorar mais rotas, como duas carreiras que partirão do terminal do Zimpeto para o centro da cidade, uma pela Avenida Julius Nyerere e outra pela Estrada Circular.

Estas informações foram facultadas por David Simango, presidente do Conselho Municipal de Maputo, duramente a visita que quinta-feira efectuou àquela empresa com objectivo de se inteirar do seu funcionamento.

Segundo David Simango, a solução para acabar com as enchentes nos terminais e paragens intermédias passa necessariamente pela colocação de mais autocarros. Aliás, explicou que há ideia de colocar carreiras intermédias para resolver o problema dos passageiros que não partem dos terminais.

“Esperamos, por isso, nos próximos dias oferecer melhores serviços de transporte para a população do nosso município e arredores, que é servida pela nossa empresa municipal”, defendeu Simango.

O presidente do município acrescentou que o investimento visa melhorar e alargar a capacidade de cobertura urbana dos serviços de transporte na cidade de Maputo e parte da província de Maputo, com destaque para Matola Gare, Marracuene e Manhiça.

“A nossa missão é garantir que não falte transporte para os munícipes, daí que estamos a trabalhar para colocar mais autocarros nas diversas rotas que estamos a explorar”, disse.

Maria Wane, presidente do Conselho de Administração da EMTPM, disse, por sua vez, que a empresa tem colocado, por turno, 60 viaturas em diversas rotas e consegue satisfazer a procura.

“Para nós, o mais importante é colocar um número de viaturas que possa satisfazer as necessidades dos utentes. Não estamos interessados em tirar à rua todos os carros que temos”, disse Maria Wane.

Entretanto, ainda na busca de melhoria de atendimento das necessidades dos cidadãos, o município tem projectos-âncora, como a construção da linha dedicada ao transporte público, designado “Bus Rapid Transit” (BRT), que se pretende venha a eliminar, em definitivo, o problema da falta de transporte na capital.