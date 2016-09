Nos corredores da água à espera de inundações

CENTENAS de famílias continuam a viver “normalmente” nas zonas baixas de Maputo e Matola propensas a inundações, como se estivessem à espera das tragédias que se registarão durante a época chuvosa que se aproxima.

Várias razões concorrem para esta realidade, desde renitência dos agregados em habitar naquelas áreas, incapacidade financeira para instalar habitação em locais seguros, até a desorganização por parte dos dois municípios em solucionar um problema antigo através do impedimento de novas construções, criação de drenagens das águas, entre outras acções.

As zonas susceptíveis de inundações são bem conhecidas pelas autoridades e em 2012 e 2013, aquando das últimas chuvas fortes em Maputo e Matola, houve até ensaios de reassentamento dos afectados. Aliás, em alguns casos famílias há que com ajuda dos municípios recomeçaram a vida em novos bairros. Entretanto, boa parte ficou pela promessa.

A “generosidade” da natureza, traduzida pela redução dos níveis de precipitação nos anos subsequentes, concretamente 2014 e 2015, poderá ter concorrido para o relaxamento com o qual o problema é tratado.

Na prática, nenhuma acção foi tomada para tirar as famílias e/ou criar condições mínimas de encaminhamento das águas que se acumulam em alguns pontos dos bairros residenciais em dias de chuva.

Dentre os vários pontos críticos destacam-se as baixas de Hulene “A” e “B”, Magoanine “A”, zonas dos Pescadores e Chiango, no bairro da Costa do Sol, na cidade de Maputo, bem como Bunhiça, Nkobe, Patrice Lumumba e Fomento, na Matola.

A nossa Reportagem visitou Hulene “B” e Nkobe para apurar o grau de preparação das famílias face às chuvas que poderão começar a cair em Outubro próximo prolongando-se até finais de Março de 2017.

Constituiu pretexto o facto de as previsões meteorológicas até aqui divulgadas indicarem que, contrariamente aos últimos dois anos, a época chuvosa que chega poderá ser rigorosa, com níveis de precipitação acima do normal.

Ao que constatámos e soubemos dos residentes, ainda vive-se com base nas promessas feitas aquando das últimas inundações. Infra-estruturas de drenagem e/ou projectos de reassentamento continuam na mente dos afectados, mas nada indica uma materialização antes das chuvas.

As famílias assumem como atitude certa o alagamento dos seus quintais e casas.

Os dois municípios garantem, no entanto, que nunca estiveram parados na busca de soluções. O ponto é que há dificuldades naturais e impostas pelos próprios afectados, uma vez que alguns foram retirados das zonas de risco, mas paulatinamente retornaram na esperança de ganharem outros terrenos num segundo reassentamento.

“Voltaremos a viver na água”

MORADORES entrevistados pelo “Notícias” em Hulene “B” e em Nkobe falaram do drama causado pelas inundações e embora queiram sair dizem-se incapazes de fazê-lo apenas com meios próprios.

A aquisição de terrenos e de materiais de construção é extremamente complicada, daí a dependência da intervenção do Governo. Caso as autoridades demorem nada mais restará a não ser “voltarmos a ter casas inundadas durante meses até que as chuvas parem”.

Angélica José e Paulo Oliveira vivem no Nkobe entre as casas brancas e o centro de Saúde em construção junto da estrada que vai para Mapandane, recentemente asfaltada.

Angélica disse ter começado a construir a sua casa em 2002 e nada indicava que a zona tivesse problemas de água. Mesmo quando passou a viver no bairro os dias decorreram normalmente, até que em 2012/13 o cenário mudou. Desde lá, mesmo na época seca tem o pátio húmido, sinal de que a água não desaparece no subsolo.

Nos períodos de chuvas a casa fica totalmente alagada. A vida só se normaliza a partir de Abril ou Maio.

Cenário idêntico foi descrito por Oliveira. Apesar de se ter transferido para o bairro recentemente tem consciência de que a época chuvosa que se aproxima vai complicar a vida dos residentes.

Ambos falaram de promessas do Conselho Municipal da Matola em construir valas de drenagem e/ou retirar as famílias que vivem no “corredor” principal da água, mas nada foi feito.

Por sua vez, Laura Ernesto Pandze vive com os seus filhos em Hulene “B”, exactamente por detrás da lixeira. Disse ter assistido à transferência de vizinhos para Phazimane até que o processo parou antes de ser abrangida.

Vive ladeada de chapas indicativas de que a zona é susceptível a inundações, avisos que garante dispensar, pois conhece muito bem a realidade de ter o quintal e interior da casa alagados durante toda época das chuvas.

Lamenta que o Município de Maputo esteja a ser lento na transferência das famílias e não haja comunicação de modo que os afectados saibam quando e para onde serão deslocados.

“Não estamos aqui porque gostamos de ficar na água. Há promessas de sermos reassentados, mas ainda não nos disseram quando é que isso vai acontecer”, disse, acrescentando que se tivesse condições materiais já teria saído, pois que o local não é para as pessoas viverem.

Maputo e Matola reiteram intenção de tirar as famílias

O SECRETÁRIO do bairro de Hulene “B”, Armindo Alfiado Tai, disse que fora as 210 famílias já reassentadas em Phazimane, distrito de Marracuene, no ano passado, outras 33 foram recentemente transferidas para Gimo O`Cossa, em Bobole, também Marracuene.

Entretanto, há na zona cerca de 300 agregados que poderão ser apanhados pelas próximas chuvas, uma vez que Maputo está ainda a negociar a concessão de espaços por parte de Marracuene.

Deplorou o facto de algumas famílias com terrenos em Phazimane não quererem ir, ao ponto de terem já perdido parte do material recebido. Actualmente há campanhas de sensibilização de modo que avancem para aquele ponto de Marracuene, ficando em Hulene apenas as famílias ainda sem talhões.

Salientou que o desejo das autoridades de Maputo é que todas as famílias de Hulene “B” já tivessem avançado, mas a cidade está sem espaço e depende de Marracuene, onde se deve identificar uma área e criar as condições básicas para assentamento humano.

Por seu turno, Joaquim Mundlovo, vereador do posto administrativo da Machava, disse haver na Matola três fenómenos sobre famílias a viverem em zonas de inundações.

No bairro de Bunhiça, por exemplo, vários agregados transferidos para Matlemele em 2014/15 “venderam” os terrenos e retomaram à zona de água, na esperança de ganharem novos espaços.

Outra situação é a construção “premeditada” em zonas já sinalizadas como impróprias para a habitação, numa tentativa de obter dividendos na altura de retirada para reassentamentos por parte do Município.

Quanto a casos como de Nkobe, o vereador disse estar em curso um trabalho de identificação do caminho da água e respectiva contabilização das famílias residentes na área para que possam ser reassentadas. Uma vez o caminho livre serão construídas valetas de drenagem que poderão vir a reduzir as inundações.

Contudo, este processo revela-se longo, o que faz recear que até ao início das chuvas tenhamos centenas de agregados em zonas inundáveis, repetindo-se o drama vivido em 2012/13.