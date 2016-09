Adutoras em risco no bairro Magude

A CONTÍNUA circulação de viaturas sobre as adutoras, que atravessam o bairro Magude, na zona da portagem de Maputo, pode comprometer o abastecimento de água à cidade de Maputo.

A constatação é da empresa Águas da Região de Maputo (AdeM), que alerta que aquele factor, associado à deposição de lixo junto aos tubos que transportam água para a cidade de Maputo, pode reduzir o período útil do sistema.

A água é captada a partir da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Umbeluzi, no distrito de Boane, e o seu transporte até a capital é feito, na maior parte, por via subterrânea, num percurso de 40 quilómetros. No entanto, no bairro Magude as adutoras estão expostas à superfície por atravessarem uma zona baixa.

Para ter acesso às suas residências a partir da EN4 (Estrada Nacional Número 4), os moradores do bairro foram erguendo rampas sobre a tubagem para facilitar o trânsito de peões e viaturas.

Embora ainda não se tenham registado casos de danificação do sistema das condutas, por conta da pressão exercida por veículos de grande tonelagem, tal pode acontecer a médio e longo prazo, segundo fontes.

O deficitário sistema de recolha de lixo no local onde passam as adutoras é outra preocupação manifestada pela AdeM, que já apresentou a questão junto ao município de Maputo. Os populares afirmam que a recolha de lixo pela edilidade é quase inexistente.

Ouvidos pelo “Notícias”, os residentes da área disseram que se viram obrigados a fixar-se nesta zona imprópria devido à falta de espaços habitacionais.

“Temos medo de a qualquer momento os tubos romperem, mas não temos para onde ir. Nas cheias de 2000 muitos residentes foram transferidos, mas nem todos foram atribuídos terrenos nos locais de reassentamento”, disse Lopes Filipe.

Para inverter o cenário, o administrador da Área de Produção e Suporte Técnico da AdeM, Gildo Timóteo, sugere acções de sensibilização para se desencorajar a deposição de lixo e a circulação de veículos por cima das adutoras.

“Uma eventual danificação das adutoras ia implicar a interrupção do abastecimento de água para realizar trabalhos de reabilitação, o que poderia levar vários dias. Estas situações são totalmente evitáveis se desencorajarmos estas práticas que contribuem para a redução do tempo útil das adutoras”, disse.