CAMPANHA DO INSS: Mais de 100 informais inscritos no primeiro dia

MAIS de uma centena de trabalhadores do sector informal inscreveu-se, na segunda-feira, no Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), no primeiro dia da campanha de registo de trabalhadores por conta própria (TCP), em curso na cidade de Maputo até a próxima sexta-feira.

A falta de documentação e desconhecimento das vantagens da segurança social são alguns dos constrangimentos que marcaram o início da campanha.

Alguns vendedores informais foram “apanhados de surpresa” pelo acto, tendo alegado que não tiveram conhecimento prévio do seu arranque.

Na cidade de Maputo, várias equipas do INSS fizeram-se à rua em busca dos pontos onde os informais realizam as suas actividades.

A parte baixa da Av. da Guerra Popular foi o epicentro da campanha no seu primeiro dia, durante o qual foram também atingidos outros pontos como as avenidas Eduardo Mondlane, Alberto Lithuli, Karl Marx, 25 de Setembro e a Praça dos Trabalhadores.

Apesar da vontade manifesta de se inscrevem na Segurança Social, muitos viram as suas expectativas goradas por não possuírem Bilhete de Identidade, Cédula Pessoal, Número Único de Identificação Tributária (NUIT), entre outros documentos exigidos.

“Ainda não fiz a inscrição pois não trago meu Bilhete de Identidade e nem sabia que a campanha começava hoje, mas amanhã (ontem) me vou inscrever”, disse Júlio Macamo, vendedor informar na “Guerra Popular”.

Para “quebrar” a resistência de alguns informais, as brigadas do INSS também apostaram na sensibilização e explicação das vantagens concernentes à inscrição na Segurança Social.

“No geral a campanha está a ser positiva e optamos pelos locais que têm um aglomerado de trabalhadores do sector informal. No entanto, há resistência de algumas pessoas por falta de conhecimento das vantagens da Segurança Social”, explicou Amélia Cossa, técnica do INSS.

A inscrição no Sistema de Segurança Social garante acesso a pensões no caso de eventualidades como doença, maternidade, invalidez, velhice e morte, neste último caso conferindo assistência aos familiares do trabalhador ou pensionista.

O valor das contribuições a serem canalizadas ao INSS pelos trabalhadores por conta própria foi uma das questões que mais dúvidas suscitaram no processo de inscrição.

Uma vez inscritos no Sistema de Segurança Social, os registados poderão começar a canalizar as suas contribuições a partir de Dezembro.

Segundo fontes da Delegação do INSS na capital, espera-se que sejam inscritos 2000 pessoas durante a campanha, que vai decorrer até a próxima sexta-feira.

Este programa insere-se nas actividades do 27.º aniversário da criação do Sistema de Segurança Social em Moçambique, que se comemora no dia 18 de Setembro, domingo próximo.