TRANSPORTES PÚBLICOS DE MAPUTO: Mesquita lista causas da fraca oferta

O MINISTRO dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, disse ontem que estavam devidamente identificadas as causas da fraca oferta dos serviços de transporte na cidade de Maputo e que as autoridades e parceiros trabalham para dar soluções ao problema.

Carlos Mesquita falava durante o I Simpósio da Empresa Transportes Públicos de Maputo (EMTPM) sobre transporte urbano de passageiros.

Segundo o ministro, as causas da fraca oferta dos serviços de transporte podem ser resumidas na exiguidade da frota, saturação da rede viária das principais cidades, desajustamento da tarifa, deficiente assistência técnica dos meios e gestão.

Perante esta realidade, medidas imediatas têm sido levadas a cabo, com destaque para o reforço da frota dos transportes para aumentar a disponibilidade.

Em 2015 o Governo adquiriu 86 autocarros que foram alocados ao sector público de todas as capitais provinciais, incluindo Nacala. No presente ano foram adquiridas 50 unidades que já foram entregues ao sector privado a nível da cidade de Maputo.

Por outro lado, para permitir uma maior fluidez e mobilidade dos transportes públicos de passageiros nas horas de ponta na cidade de Maputo a entrada em funcionamento dos 50 autocarros foi marcada pelo arranque do projecto-piloto de faixas de rodagem exclusivas para o transporte público de passageiros na rota Zimpeto-Baixa e Zimpeto-Museu.

Os resultados do projecto, segundo as autoridades e operadores, são bastante encorajadores, uma vez que permitiram a subida do número de viagens realizadas por autocarro e consequente redução do tempo de viagem e também uma relativa baixa do tempo de espera do utente nas paragens.

Dados referem que as faixas exclusivas permitiram o aumento do número de pessoas transportadas por dia das anteriores 30 mil para cerca de 45 mil.

“A solução do problema de transporte público de passageiros que afecta as nossas cidades não reside somente na aquisição de novos meios. Continuamos a trabalhar na intermodalidade do transporte público urbano, bem como na melhoria das condições para a assistência técnica dos veículos”, disse Mesquita.

Referiu que em 2015 o transporte ferroviário de passageiros foi potenciado em mais meios circulantes e como resultado cresceu 58,5 por cento no centro e 31 por cento no sul do país.