VIAGENS INTERNACIONAIS: Disputas entre associações embaraçam passageiros

A MANHÃ de ontem foi de alvoroço no sector internacional do Terminal Rodoviário da Junta, na cidade de Maputo. Passageiros que pretendiam seguir para a África do Sul ou Suazilândia tiveram as suas agendas adiadas.

A disputa de rotas entre as várias associações que exploram destinos internacionais a partir da Junta é apontada como um dos principais motivos do conflito que se arrasta há já algum tempo.

A MOSATA (Transporte Internacional de Moçambique), o grupo mais antigo a operar no local, decidiu ontem, unilateralmente, impedir a saída de várias viaturas, alegadamente porque os seus proprietários não dispõem de parcerias com associações congéneres dos países vizinhos, nomeadamente África do Sul e Suazilândia.

As parcerias em alusão permitem que viaturas moçambicanas possam fazer o embarque e desembarque de passageiros nos terminais desses países.

Para justificar a sua acção, os promotores do bloqueio defendem ainda que os veículos das restantes associações têm viajado em rotas que não lhes foram atribuídas pelas entidades competentes.

Lourenço Matsime, da MOSATA, diz que a situação é agravada pela deficiente fiscalização no terminal e por actos de corrupção dos órgãos reguladores.

Entretanto, as cinco associações cujas viaturas foram ontem impedidas de viajar contestam a acção da MOSATA e dizem que todos transportadores, sem excepção, possuem licenças para a sua actividade.

Há já algum tempo que o conflito entre as associações se manifestava de forma latente, mas no domingo último emergiu de forma violenta, que forçou à intervenção das polícias de Protecção e Municipal.

No dia 17 de Maio deste ano a Vereação dos Transportes do Conselho Municipal da Cidade de Maputo promoveu uma reunião com as seis associações que fazem o transporte internacional. Entre as várias deliberações do encontro, foi acordado o embarque rotativo de passageiros, também designado “Ka Mina, Ka Wena”, nas rotas sob tutela de uma única associação, sem no entanto criar prejuízo para os restantes operadores.