PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM ÁREAS IMPRÓPRIAS: Desconhecidos removem placas de aviso no Chiango

INDIVÍDUOS desconhecidos removeram as placas colocadas pelas autoridades da cidade de Maputo proibindo a construção de habitação e outras infra-estruturas nalgumas áreas propensas a inundações na zona de Chiango, no bairro de Albasine.

A remoção das placas colocadas pelo Conselho Municipal da Cidade de Maputo é o culminar de uma acção de desconhecidos que começaram por borrar com tinta os letreiros, para “ignorarem” as proibições de construções na zona.

Para repor a ordem, técnicos do Conselho Municipal estão no terreno a embargar as obras que têm estado a ser erguidas ilegalmente.

As equipas de técnicos são acompanhadas por agentes da Polícia da República de Moçambique e Municipal, para garantir a sua segurança.

Na segunda-feira um grupo de moradores daquela zona vandalizou a viatura de um agente da Polícia Municipal que estava de serviço no Chiango, alegadamente porque este faz parte da equipa que está a proibir as construções.

Entretanto, João Magaia, secretário do bairro, lamenta a inutilização das placas, mas alerta que “mesmo que vandalizem as placas de embargo vamos continuar a trabalhar, porque aqueles locais não são para habitação”.

“As pessoas insistem em querer ocupar as áreas, mas depois, na época chuvosa, temos muitas a pedirem realojamentos ou reassentamentos porque as suas casas estão completamente inundadas”, disse Magaia

O secretário do bairro revelou ainda que a maior parte dos que continuam a construir “já foram devidamente compensadas e atribuídas terrenos em locais seguros”.

Entre domingo e segunda-feira um grupo de afectados ensaiou uma manifestação em protesto contra a proibição da construção naquela zona propensa às inundações.

Refira-se que a venda de terrenos é recorrente no Chiango. Do ano passado a esta parte pelo menos trezentos cidadãos foram notificados a apresentarem documentos que provem a legalidade da posse das parcelas e/ou licenças de construção.

Como consequência da falta de documentação e/ou licenças de construção dos referidos edifícios cerca de 24 processos culminaram com demolições de infra-estruturas ilegalmente erguidas.