TRANSPORTE INTERNACIONAL: Briga de associações continua na Junta

OS transportadores do sector internacional do terminal da Junta, na cidade de Maputo, voltou ontem, pelo segundo dia consecutivo, a não fazer viagens, forçando os utentes a recorrer a vias alternativas.

Os passageiros que pretendiam chegar às cidades de Nelspruit, Pretória, Joanesburgo, na África do Sul, foram obrigados a embarcar em viaturas com destino a Ressano-Garcia, de onde depois embarcavam, em outros veículos, para prosseguir com as suas viagens.

A Associação de Transporte Internacional de Moçambique (MOSATA) continua a impedir a saída de viaturas das restantes agremiações, alegadamente por estas não possuírem acordos com os transportadores da África do Sul e da Swazilândia, que lhes permite o embarque e desembarque nos respectivos terminais.

Constantino Mauaie, da MOSATA, justifica que o bloqueio das viaturas das cinco associações se deve ao facto destas, vezes sem conta, proibirem o embarque de passageiros nos veículos sul-africanos.

“Queremos que seja obedecido o acordo bilateral que permite a reciprocidade no transporte de passageiros entre Moçambique e África do Sul, mas, lamentavelmente, os nossos colegas que não possuem as parcerias têm inviabilizado a entrada de viaturas de outros países” - disse a fonte.

Elias Macuácua, da associação Xilhamalisso, afirma que os operadores impedidos de exercer as suas actividades já apresentaram queixa à entidade gestora do terminal, de quem esperam uma resposta urgente.

As partes em conflito afirmam que o diferendo está longe de ter um fim a breve trecho, pois a Direcção Nacional de Transporte e a Vereação dos Transportes e Trânsito do município de Maputo ainda não fizeram nenhum pronunciamento.