Calor intenso arrasta banhistas à Costa do Sol

A ÉPOCA quente vai entrando devagar, hesitante, uns dias com calor e outros a exigir ainda um agasalho. Nesse ensaio de chegada, vai enviando, uma vez àoutra, temperaturas altas, por vezes altas demais, como a registada ontem.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), na tarde de ontem os termómetros chegaram aos 37,7 graus Celsius. Com o calor, as praias vão reconquistando o seu frenesim de Verão. A praia da Costa do Sol foi ontem exemplo. As pessoas foram chegando a partir do meio da manhã. Banhistas ou apenas os que procuravam ares mais frescos e também, na lógica do comércio, os que tinham algo a vender. Depois das 15.30, o grande espaço foi-se tornando pequeno para tanta gente que dava cor e movimento ao tapete de areia e à extensa água. Alguns afirmaram que foi o calor o culpado da sua presença no local, outros contaram que seguiam o ritual de todas as sextas-feiras. Para evitar que a alegria se transformasse em tragédia, estavam no local vários nadadores-salvadores.

NADADORES-SALVADORES CHAMADOS A ESTAR DE PRONTIDÃO

O COMANDANTE da Polícia na Cidade de Maputo, Bernardino Rafael, apelou ontem aos recém-graduados salvadores-nadadores a usarem as ferramentas de que dispõem para salvar vidas dos banhistas que, com a chegada da época quente, começam a afluir às praias da Costa do Sol e da Katembe, respectivamente.

Bernardino Rafael falava no final de um curso de capacitação que arrancou com a participação de 15 agentes e terminou com 11. O curso enquadra-se nos esforços da corporação na prevenção e combate aos acidentes marítimos na costa da capital do país.

Segundo o comandante da Polícia da cidade de Maputo, durante a época balnear as praias da Costa do Sol e Katembe têm registado um número considerável de afogamentos. Durante os primeiros oito meses deste ano foram registados 21 casos contra 29 em igual período do ano passado. Apesar desta redução, a corporação continua preocupada com estas ocorrências.

Dos 21 casos de afogamentos nas praias registados este ano, o comandante Bernardino Rafael revelou que nove foram casos acidentais e 12 de suicídios, entre os quais o de uma pessoa de nacionalidade ucraniana.