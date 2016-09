Sinalização simplesmente ignorada

OS sinais de trânsito colocados em diversas artérias da cidade de Maputo, para facilitar o tráfego rodoviário e a circulação de pessoas têm sido constantemente ignorados, quer pelos automobilistas quer pelos transeuntes.

Trata-se de símbolos marcados no pavimento como por exemplo passadeiras concebidos para garantir a travessia segura de peões e outras indicações que orientam aos condutores na mudança de direcção.

Em determinadas ocasiões, os peões são forçados a atravessar as rodovias sem usar as passadeiras preparadas para o efeito, tudo porque os automobilistas param por cima delas à espera da orientação dos semáforos.

Apesar de o comportamento constituir uma clara transgressão às regras elementares de condução e punível nos termos do Código de Estrada em vigor no país, muitos teimam em violá-las e continuam impunes.

Por seu lado, os peões simplesmente ignoram as passadeiras, acto que chega a embaraçar sobremaneira os condutores, que se fazem à estrada a alta velocidade.

A Reportagem do “Notícias” constatou que há peões que não sabem utilidade das passadeiras e outros nem sequer da sua existência. Por conta do desconhecimento, calcorreiam a cidade atravessando em qualquer lugar que os convêm.

Contactados pelo Noticias foram unânimes em afirmar que os locais sinalizados para a travessia muitas vezes ficam distantes dos locais para os quais pretendem chegar. Por conta disso atravessam em qualquer lugar para encurtar a distância mesmo naqueles casos em que estão cientes do risco.

ENSINAR COMO ATRAVESSAR

A Polícia de Trânsito, a nível da cidade de Maputo, tem estado a levar a cabo acções de sensibilização nos locais de maior concentração de pessoas, com vista a transmitir as boas práticas de travessia de peões.

As acções visam reduzir o nível de atropelamentos e outro tipo de sinistros que, segundo fonte policial, tem se registado com alguma frequência não só nas estradas da capital como no país em geral.

Francisco Nhanala, chefe das Operações da Polícia de Transito no Comando da PRM-Cidade, os condutores não obedecem o que vem plasmado no Código de Estrada, sobretudo no que concerne à sinalização luminosa.

“Muitos são multados por desobedecer ao sinal luminoso e, muitas vezes, justificam que não entraram para o cruzamento no vermelho, mas sim no sinal amarelo. Nós temos estado a explicar que o sinal amarelo não é para passar mas sim uma chamada de atenção. Aliás, isso qualquer automobilista que passou por uma Escola de Condução aprendeu ”, exemplifica.

Precisou que o grande desejo da corporação é ver mais pessoas a atravessarem correctamente as estradas usando passadeiras e/ou pontes de travessia de peões.

“Assistimos constantemente a situações de atropelamentos na Avenida de Moçambique, concretamente no bairro 25 de Junho e Benfica, tudo na tentativa de atravessar a estrada, fora das pontes concebidas para o efeito”, lamentou.

ABANDONO DE SINISTRADOS

O abandono das vítimas nos locais de acidente, por parte dos automobilistas é um fenómeno recorrente e preocupa sobremaneira a Polícia de Trânsito, que várias vezes tem sido chamada a intervir em socorro dos sinistrados, com os autores foragidos.

Francisco Nhanala disse que grande parte das vítimas de acidentes de viação morre não pelo impacto do sinistro, mas por falta de socorro e/ou chegada tardia do mesmo.

“Algumas vítimas perdem muito sangue na estrada por falta de socorro e, quando chegam às unidades sanitárias já estão debilitadas o que concorre nalgumas situações, para perda de vidas”, realçou.

A fonte frisou que o acidente é sempre um descuido e não algo propositado por isso, segundo a fonte, não há nada que justifique o abandono.

Entretanto, segundo Manuel António, director dos Serviços de Inspecção, Fiscalização e Certificação, no Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER), a responsabilidade é particular porque o Código de Estrada define como é que os condutores devem se comportar na via pública e como comunicar-se com outros intervenientes.

“Quando há um sinistro sempre busca-se responsabilidade individuais para institucionais. Para nós a situação de sinistralidade começa com a formação dos automobilistas”, disse.

“Há campanhas realizadas em vários pontos da cidade desencadeadas por entidades da sociedade civil, como por exemplo, Associação das Vítimas de Acidentes de Viação e dos Condutores, para além da Polícia de Trânsito”, disse.

Manuel António fez menção a uma parceria existente entre a Polícia e o Ministério da Educação no sentido de promover palestras em matéria de prevenção e segurança rodoviária nas escolas, onde está grande parte da população de risco: as crianças. Adiantou ainda que os condutores são responsabilizados pelos seus actos, com a aplicação de penas que vão das acessórias até às pesadas, com intuito de desencorajar o desrespeito das regras elementares de condução.

A realização de actividades económicas, ao longo da via pública é outra causa de acidentes de viação na capital do país, porque as estradas transformaram-se em autênticos mercados com as pessoas a circular sem regras.

“Por exemplo a avenida Zedequias Manganhela quase que foi engolida pelos vendedores informais. Outro local de difícil mobilidade de viaturas é a zona de Malhampsene, no Município da Matola”, disse.

WALTER MBENHANE