SEGURANÇA SOCIAL: Inscritos mais de 500 informais numa semana

MAIS de quinhentos pensionistas foram inscritos no sistema de segurança social na cidade de Maputo, no âmbito da campanha de inscrição de trabalhadores por conta própria (TCP), que terminou na última sexta-feira na capital do país.

A Delegação do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) da Cidade de Maputo, promotora da iniciativa, previa a inscrição de dois mil indivíduos, número que não foi alcançado por várias razões, principalmente a falta de documentação dos candidatos a pensionistas.

Apesar desse fraco número de inscritos, a instituição fez um balanço positivo da campanha, que também incluiu palestras e divulgação dos benefícios da segurança social ao grupo-alvo, constituído na sua maioria por trabalhadores informais.

Durante a campanha verificou-se que alguns informais já estavam integrados no sistema de segurança social, uma vez que para além de exercer actividades por conta própria também prestavam serviços por conta de outrem.

Por outro lado, segundo Sarmento Senda, delegado do INSS na capital, a mudança quase constante de actividade dos TCP torna um pouco embaraçoso o seu registo.

“A mudança de negócio destes trabalhadores cria dificuldades na definição do ramo de actividade com base no qual serão feitas as contribuições no sistema”, explicou.

Senda revelou ainda que a segurança social equaciona a possibilidade dos informais fazerem o pagamento das suas prestações nos seus postos de trabalho, para que as suas actividades não fiquem afectadas com uma eventual deslocação ao INSS.

“Estamos a trabalhar em coordenação com outras entidades para criarmos uma plataforma que permita que no local onde eles estiverem possam contribuir para a segurança social”, disse.

De Fevereiro até Setembro corrente foram inscritos mais de 1400 TCP na cidade de Maputo, um número considerado acima do planificado, uma vez que esta categoria de contribuintes foi instituída recentemente.