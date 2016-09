LOCAIS PROPENSOS AO CRIME: Monteiro desafia PRM a aumentar segurança

O MINISTRO do Interior, Jaime Basílio Monteiro, exortou esta manhã ao Conselho da Polícia da República de Moçambique (PRM) para que identifiquem medidas que reforcem efectivamente as acções de segurança da população nos pontos que se revelam propensos a perturbações do crime violento e incursões de bandidos armados.

Falando na abertura do XVI Conselho da PRM, que decorre sob o lema “PRM: aprimorando-se para melhor servir”, o Ministro do Interior reconheceu que uma das preocupações no domínio da criminalidade tem a ver com os casos de rapto de cidadãos com objectivo principal de submeter as vítimas e seus familiares à extorsão através de exigência de resgate. Igualmente, segundo ele, urge encontrar mecanismos eficazes de combate a exploração ilegal dos recursos naturais, facto que prejudica na recolha de receitas.

O XVI Conselho da Polícia da República de Moçambique (PRM) termina amanhã e, de entre vários temas em debate, o destaque vai para a avaliação da situação da Ordem, Segurança e Tranquilidade Públicas do país; pronunciar-se sobre o plano de actividades e orçamento da PRM; plano de formação; propostas de promoção dos membros da Polícia e os processos de passagem à reserva dos oficiais superintendentes e comissários da corporação.

Participam neste Conselho, o Comandante e Vice-Comandantes gerais da PRM, os Comandantes de Ramo, os Directores do Comando-Geral, Chefes de Departamentos Centrais Autónomos do Comando-Geral, Comandantes das Unidades das Operações Especiais e de Reserva; Comandantes Provinciais da PRM e Comandantes das Escolas da PRM.

Tomam parte ainda o Reitor da ACIPOL, o Director Geral dos Serviços Sociais da PRM, antigos Comandantes-Gerais da PRM, Oficiais da Polícia, Técnicos e outros Quadros cuja participação achou-se conveniente.