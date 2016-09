“Cândido Mondlane” abre em breve em toda a sua extensão

O TROÇO da Avenida Cândido Mondlane que liga a Av. Julius Nyerere à Dom Alexandre vai abrir ao público no final do mês em curso. A garantia foi dada ao “Notícias” na segunda-feira por Vidigal Rodrigues, director de Infra-estruturas no Conselho Municipal de Maputo.

Segundo Vidigal Rodrigues, as obras estão actualmente na fase de pormenores, como a colocação de lombas e pequenos acabamentos nos passeios.

“A pavimentação da rodovia já está concluída, mas estão a decorrer pequenos trabalhos de colocação de lombas e passeios. Dentro de poucos dias, a estrada será aberta ao público e vai acabar com o sofrimento a que os utentes estavam sujeitos”, disse Vidigal Rodrigues.

A pavimentação deste troço de 1,8 quilómetro da Cândido Mondlane enquadra-se nos esforços do município para a melhoria da mobilidade na cidade, que só no Distrito Municipal de KaMavota significou a pavimentação de duas estradas, nomeadamente a Rua da Linha (Rua da Igreja) e a recém-inaugurada Dom Alexandre.

Com a conclusão do troço em obras, a Cândido Mondlane possibilitará uma rápida e melhor ligação entre a Julius Nyerere, a partir da Lixeira do Hulene, e a Estrada Circular de Maputo, quase junto à ponte da Costa do Sol.

Para o mesmo distrito municipal está em projecto a construção da segunda fase da Rua da Igreja. As obras, a cargo da Ceta – Engenharia e Construção, compreendem a pavimentação do troço de cerca de três quilómetros, da passagem de nível, na Cândido Mondlane, à Praça dos Combatentes.

Na primeira etapa da Rua da Igreja, foi pavimentado o troço da Cândido Mondlane ao viaduto da Estrada Circular, no bairro de Albasine.