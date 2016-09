Mãe e filhos há uma semana ao relento em Bunhiça

UMA mulher e seus dois filhos vivem ao relento há mais de uma semana, depois de terem sido despejados de um pavilhão abandonado que compartilhavam com outras famílias no bairro de Bunhiça, município da Matola.

De acordo com testemunhas, o despejo aconteceu quando uma parte dos residentes do pavilhão, antigo aviário, decidiram expulsar Maria Teresa, de 37 anos, e seus dois filhos menores, alegadamente porque ela não está no pleno gozo das suas faculdades mentais.

Segundo as outras famílias ocupantes do pavilhão, Maria Teresa representava perigo à conservação do imóvel, visto que ela ateava fogo e supostamente danificava as suas paredes.

Maria Teresa defende-se afirmando ser devota e que “apenas faz orações em voz alta”. Nega ter tentado destruir o local onde residia e questiona por provas dessa acusação.

A despejada pede ajuda às instituições competentes, sublinhando não ter para onde ir com os filhos. Afirma ainda que a agricultura era a sua fonte de renda, mas com a seca a terra não produz, comprometendo o sustento dos seus filhos.

O chefe do quarteirão, Alfredo Fernando, confirma que ela não tem condições para sustentar os filhos e diz que a situação agravou-se com o despejo.

“Procurámos os familiares da vítima, mas não encontrámos. Alguém tem de ajudar a ela e seus filhos urgentemente”, apelou.

O caso já foi encaminhado aos responsáveis do bairro.