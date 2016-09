CIDADE DE MAPUTO: Reforçada capacidade de distribuição de água

MAIS dez mil metros cúbicos de água estão disponíveis desde ontem para os consumidores da cidade de Maputo, com a entrada em funcionamento do centro distribuidor do Alto-Maé.

A infra-estrutura, inaugurada pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Bonete Martinho, beneficiou de obras de reconstrução e ampliação, passando dos anteriores 4500 para 10 mil metros cúbicos de água armazenada.

Para além da ampliação do depósito, as obras consistiram na construção de uma nova estação de bombagem, instalação de um sistema gerador para garantir o seu funcionamento em casos de cortes ou interrupção no fornecimento de energia eléctrica da rede.

Os trabalhos abrangeram ainda a reabilitação e reforço dos 63 quilómetros da rede de distribuição, servindo os bairros do Alto-Maé, Central, Malanga, Polana e uma extensão para Mafalala.

A reconstrução e ampliação deste centro distribuidor esteve a cargo da empresa China Henan International Group com um financiamento do Governo e a Agência Francesa de desenvolvimento, num montante de pouco mais de 208 milhões de meticais.

Falando na ocasião, Carlos Bonete Martinho explicou que as obras fazem parte da segunda fase do projecto de reabilitação, reforço e expansão do sistema de abastecimento de água à cidade de Maputo, da Matola e Boane, num valor global de dez mil milhões de meticais.

O plano, segundo o ministro, inclui a construção de uma nova estação de captação e tratamento de água do Umbelúzi, a instalação de 27 quilómetros de conduta adutora, construção dos centros distribuidores de Tsalala, Matola-Rio, Belo Horizonte, Boane e KaTembe.

O ministro referiu ainda que no âmbito deste projecto foram construídos 16 pequenos sistemas de distribuição a norte dos municípios de Matola e Maputo, e cerca de 100 quilómetros de rede de distribuição e as respectivas ligações domiciliárias.

“Estamos cientes que estas acções, por si só, não são suficientes para fazer face às necessidades cada vez mais crescentes de procura de água em Maputo, mas o Governo continuará a trabalhar”, disse o ministro.

Apesar da insuficiência, o governante disse estar esperançado que com os trabalhos realizados os problemas de abastecimento de água àcidade de Maputo possam ser minimizados e que as boas práticas do uso racional deste recurso, de conservação das infra-estruturas e de higiene colectiva e individual sejam disseminados.

Presente na cerimónia, o presidente do Conselho Municipal de Maputo, David Simango, disse que a inauguração do centro é de grande simbolismo no processo de desenvolvimento da urbe e a sua conservação vai precisar do envolvimento de todos os munícipes.

Antes de inaugurar o centro distribuidor do Alto-Maé, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos visitou a estação de captação e tratamento de água doUmbelúzi, em Boane, tendo sido esclarecido sobre as obras de reabilitação efectuadas e o seu funcionamento.