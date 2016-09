SAÚDE PÚBLICA SOB AMEAÇA: Águas contaminadas usadas para rega de hortícolas

A SAÚDE dos consumidores dos produtos das hortas do vale do Mulaúze, na raia entre o município de Maputo e o da Matola, pode estar em perigo. As hortícolas são regadas com águas do rio Mulaúze e da vala da drenagem, cursos que transportam tudo, até dejectos humanos.

Os produtores não vêem mal no seu procedimento e dizem ser uma resposta face a escassez de água, algo que se intensificou devido à estiagem. Asseguram que o processo é normal e mesmo eles alimentam-se daquelas hortícolas.

A Direcção da Agricultura na capital avança que o ideal seria o uso dos canais secundários e não as águas do Mulaúze ou da vala de drenagem, pois recebem descargas de resíduos de oficinas e/ou estações de serviço de viaturas, indústrias e até de fossas cépticas das residências implantadas quer na extensão do riacho quer na da Av. Joaquim Chissano, ao longo da qual corre o principal eixo da vala de drenagem. Desde 2011 que o Mulaúze recebe descargas da estação de águas residuais do Zimpeto.

A Saúde da cidade de Maputo alerta que o consumo de hortícolas regadas com água infestadas de microrganismos pode resultar em doenças, com destaque para diarreias e cólera.

A situação piorou nestes últimos anos, altura que mesmo os canais secundários, uma espécie de pequenas nascentes, secaram.

Os sistemas de rega estão longe de responder às necessidades dos agricultores.

Dados da Agricultura indicam que a capital precisa de pelo menos 84 sistemas de rega, mas a meta é construir 34 até 2019. Neste momento há três a operar nos distritos municipais KaMavota e KaMubukwane e espera-se ter mais cinco até Dezembro próximo, incluindo na KaTembe.

Enquanto isso, diversos mercados da cidade e província de Maputo, incluindo da África do Sul, vão sendo abastecidos das hortícolas, como alface, couve, repolho e pimento, produzidas ao longo do Mulaúze, com destaque para a zona da confluência deste com a vala de drenagem, ali junto à cervejeira 2M.

Agricultores “serenos”

OS produtores do vale do Infulene, como Victorino Tamele e Ernesto Mungoi, dizem que usam a água do Mulaúze e a da vala de drenagem com toda a naturalidade e não vêem problema nisso.

Lembraram que no passado alguns agricultores tinham ligações de água canalizada, mas provavelmente devido a questões contratuais a empresa pública fornecedora do recurso cortou o abastecimento.

Mungoi revelou, por outro lado, que a condição da água que usam tem sido verificada periodicamente pelas autoridades, não tendo sido imposta, até agora, qualquer restrição à sua utilização para rega das culturas, incluindo das que o seu consumo dispensa fervura, como alface e pimento.

Apesar dessa garantia, os dois horticultores não deixaram de dar o conselho obrigatário para todo consumidor de verduras e legumes: lavar bem sempre os produtos antes de mais.

Solução refém de sistemas de rega

A DIRECÇÃO da Agricultura da Cidade de Maputo está a par da rega de culturas através de águas contaminadas do Mulaúze e da vala de drenagem e assume ser uma situação atípica gerada pela estiagem.

Sérgio Valentim, um dos responsáveis daquela instituição, explicou que em condições normais os agricultores captam a água de canais secundários, que só chega ao rio após ser usada nas machambas. Entretanto, devido à fraca precipitação, o lençol freático baixou e os camponeses acabam recorrendo ao Mulaúze, cuja água “está contaminada pelas descargas de várias indústrias instaladas na zona e até por fossas cépticas das residências que se avolumam”.

“A solução do problema é a construção de sistemas de rega e já estamos a trabalhar nisso”, disse.

A cintura verde da capital precisa de pelo menos 84 sistemas de rega, mas até 2019 só deverão ser construídos 34. Neste momento há três a operar nos distritos municipais KaMavota e KaMubukwane e espera-se ter mais cinco até Dezembro próximo, incluindo na KaTembe, onde serão irrigados 13 hectares.

Actualmente os três sistemas permitem a rega de perto de 100 hectares. Com os cinco sistemas em construção haverá mais uma área de 86 hectares a produzir em sete ciclos anuais, contra os dois ou três actuais, de acordo com Valentim.

O risco de transportar contaminações à mesa

O RECURSO à água da vala de drenagem e do Mulaúze constitui um perigo para a saúde dos consumidores, admite a directora da Saúde na cidade.

Face ao cenário, Alice Abreu alerta às famílias para o risco de estarem a levar à mesa alimentos contaminados, o que pode resultar em doenças, principalmente diarreias e cólera.

A médica ressalvou que o perigo aumenta nos vegetais que dispensam fervura, como são os casos de alface, pimento e tomate. Falando ao nosso Jornal, a responsável exortou os consumidores a usarem as verduras e os legumes devidamente lavados e sempre que possível comprar em locais adequados.

Ela também chama a atenção para a necessidade de se reverter a situação através da provisão de água adequada para a rega.

