VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS: Jorge Ferrão visita estabelecimentos problemáticos

O MINISTRO da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, visita, nas próximas semanas, cinco escolas da cidade de Maputo consideradas problemáticas.

A visita, integrada no projecto “Moçambique Meu Sonho”, terá como destino as escolas secundárias Noroeste 1 e 2, Francisco Manyanga, Estrela Vermelha e Polana, que têm registado, com alguma frequência, problemas de conflitos entre alunos.

Jorge Ferrão fez o anúncio há dias na Escola Secundária Josina Machel, num evento que contou com a presença do artista plástico Nagib, o musicólogo Júlio Silva, representantes da iniciativa “Moçambique Meu Sonho”, bem como com o padrinho desta unidade de ensino, Moreira Chonguiça.

Segundo o ministro, o objectivo da visita é conversar com os alunos que “precisam da nossa ajuda” para seguirem o caminho certo. Para tal, acrescentou, é necessário mostrar-lhes os exemplos certos, fazendo alusão aos artistas que acompanham o projecto.

“Os pais e encarregados de educação são os nossos principais parceiros na empreitada de uma escola pública modelo, que responda as necessidades do nosso país. Para que este projecto se efective é necessário o envolvimento de toda a sociedade”, disse o ministro.

Por sua vez, o artista plástico Nagib explicou que a iniciativa “Moçambique Meu Sonho” pretende contribuir para a resolução de conflitos sociais a partir da intervenção cultural.

“As artes trazem amor, trazem paz. As crianças devem pensar mais na cultura e no desporto para que não se desviem”.

O artista afirma ser também esta uma oportunidade para aproximar a cultura e a arte moçambicana aos mais novos, que, segundo afirma, estão ausentes. “É preciso buscar referências da nossa cultura que não estão presentes e transmitir às crianças”.

Nagib ainda considerou que a violência nas escolas é o reflexo de um “stress” colectivo que o país vive neste momento.