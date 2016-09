Erosão ameaça na “Julius Nyerere”

FAMÍILIAS que vivem nas bermas da Avenida Julius Nyerere, entre a rua do Palmar e a Praça dos Combatentes (“Xikhelene”), na cidade de Maputo, estão em risco de perder as suas residências por causa da erosão que ameaça a talude.

Quando chove, contam os moradores, abrem-se pequenas crateras nas taludes que não foram devidamente protegidas aquando das obras de reabilitação da rodovia.

A situação é particularmente preocupante no quarteirão 30, onde as famílias receiam que a época chuvosa que se aproxima pode lhes trazer constrangimentos.

Hermínia Constantino e seus filhos, moradores no quarteirão 30 do bairro Polana-Caniço “B”, deram conta que a casa de banho e parte do quintal já foram parcialmente destruídos pela erosão.

“Estamos com receio. Não sabemos o que será de nós se a chuva cair bem. Naquele dia foi a casa de banho, mas amanhã pode ser toda a residência. Esse problema não é só nosso, meus vizinhos também enfrentam o mesmo problema. Queremos que essa parte seja reabilitada como as restantes da avenida”, apelou.

Para combater os buracos e deslizamentos de terra, os moradores colocam sacos de areia, entulhos de lixo e procuram, a todo custo, proteger as suas residências.

Octávio Lemos, residente no quarteirão 70 do mesmo bairro, afirma que vive na incerteza e teme pela vida de seus filhos. Conta que já assistiu, há dias, ao desabamento de uma casa na vizinhança.

Para além da erosão, os moradores das imediações afirmam que o sistema de drenagem em algumas partes da via é deficiente, de tal jeito que se formam vários charcos porque a água não circula.

“Quando as obras iniciaram eles prometeram resolver esta situação, mas até agora vivemos este cenário”, queixou-se uma das residentes.

A Avenida Julius Nyerere foi inaugurada no dia 30 de Junho. Trata-se de um investimento de cerca de 12,5 milhões de dólares norte-americanos, disponibilizados pelo Conselho Municipal, Governo de Moçambique e pelo Banco Mundial.

Em determinadas zonas daquele troço foi feita a protecção das ravinas e taludes com material consistente, incluindo a construção de valetas, colectores, aquedutos, assim como de sistemas de drenagem das águas da zona alta para as valas existentes nas bermas.