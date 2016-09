Execuções voltam a aterrorizar Chiango

DOIS corpos foram encontrados nas primeiras horas da manhã de hoje, na zona de Chiango, bairro de Albasine, na cidade de Maputo. As vítimas, de sexo masculino, apresentavam sinais de baleamento em partes da cabeça e rosto, que ficaram desfigurados.

No local foi encontrada uma arma do tipo pistola com um carregador contendo três munições, um telemóvel, para além de várias cápsulas de balas usadas, o que aponta para um acto de execução. Segundo o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), Orlando Modumane, trata-se de mais um caso de ajuste de contas entre facções criminosas rivais.

“Os indícios encontrados no local levam-nos a crer que se trata de elementos que tentam silenciar membros de outras quadrilhas. Isto resulta de uma guerra entre quadrilhas e preocupa a Polícia”, disse o nosso interlocutor, acrescentando que várias unidades da Polícia já se encontram no terreno em busca dos autores do crime, sendo que a arma e os projécteis achados no local estão a ser observados no laboratório de balística da Polícia de Investigação Criminal (PIC) a fim de se aferir a sua proveniência.

O secretário do bairro em que ocorreu o crime, João Magaia, afirma que os indivíduos executados não eram residentes do bairro. Trata-se do primeiro caso que consubstancia um crime macabro, depois de seis meses de relativa acalmia na zona.