EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA DIFERENÇAS: Operadores da “Junta” protestam junto ao MTC

OS transportadores do sector internacional do Terminal Rodoviário da Junta, na cidade de Maputo, manifestaram-se defronte do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) na tarde de ontem para exigir o fim de alegados desmandos que reinam no terminal e ainda a flexibilização das licenças e permissões de viagem.

Devido à manifestação a circulação de viaturas ficou condicionada por várias horas na Avenida Mártires de Inhaminga, na zona baixa da cidade, e a Polícia da República de Moçambique (PRM) foi chamada ao local para amainar os ânimos dos transportadores.

Segundo os operadores, tudo começou nas primeiras horas da manhã, após o bloqueio de uma viatura do sector internacional por um agente da Polícia Municipal, alegando cumprimento de instruções do Ministério dos Transportes e Comunicações.

O mal-estar entre os operadores já se arrasta por vários dias e este episódio serviu de desculpa para a manifestação, sob alegação de “saturação”.

As cinco associações de transportadores com interesses na carreira internacional acusam a MOSATA (Associação Moçambicana de Transportadores), por sinal a mais antiga, de estar a impedir a saída das viaturas dos membros de outras agremiações por não disporem de parcerias com organizações congéneres no estrangeiro, à luz dos acordos bilaterais da SADC.

Dentre várias reclamações, posteriormente apresentadas à tutela, constam a morosidade na atribuição de licenças e documentos de viagem (permits), cuja emissão chega a durar entre um e três meses. Estes documentos, com validade de um ano, autorizam o transporte de passageiros de Moçambique para a África do Sul e Suazilândia e vice-versa.

Para além da demora na emissão, os manifestantes mostraram-se agastados com o facto de estarem a receber “permits” válidos para 15 dias, que têm sido usados em casos de viagem de casamento e funeral, findo os quais não mais podem entrar na África do Sul.

Após várias horas de concertação com os transportadores, o secretário permanente do Ministério dos Transportes e Comunicações, Pedro Inglês, revelou que as partes agendaram uma reunião para entre hoje e terça-feira próxima, onde serão analisadas as preocupações.

Questionado sobre a morosidade na emissão de licenças e permits, Pedro Inglês apontou como principal causa o processo de reestruturação que decorre ao nível do MTC.

“Nós estamos num processo de reestruturação institucional que tem em vista aprimorar os processos de emissão destes documentos, pois são frequentes casos de falsificação de licenças e permits. Em função disso, o MTC e as entidades fiscalizadoras decidiram colocar um ponto final à situação”, disse.