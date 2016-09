AINDA O CRIME DE CHIANGO: Detidos supostos autores e recuperada viatura do crime

AS autoridades policiais apresentaram esta manhã três indivíduos que supostamente estão ligados ao grupo de criminosos que esta quarta-feira assassinou dois jovens na zona de Chiango, bairro de Albasine, na cidade de Maputo. O trio foi detido quando se fazia transportar numa viatura de marca Honda Fiat, cor preta, que a corporação aponta como sendo a que os meliantes usaram no dia do crime. Todavia, esta viatura, cuja matrícula omitimos, pertence a um cidadão que se encontrava hospitalizado após sofrer ferimentos contraídos durante o assalto em que os criminosos se apoderaram da mesma.

Falando à imprensa, os três indiciados negam a sua participação no crime de Chiango, Contudo, confessaram o seu envolvimento em dois assaltos protagonizados na última quinta-feira, no bairro da Liberdade, no Município da Matola, em dois estabelecimentos comerciais pertencentes a cidadãos nigerianos de onde se apoderaram de 17 mil meticais.

Orlando Mudumane, porta-voz da PRM na capital do país diz que investigações continuam para esclarecer a possível participação dos mesmos no crime, estando claro, ao que explicou, que a viatura em causa é a mesma que foi referenciada no dia do crime e que a mesma é produto de roubo.