CORREDORES DE CIRCULAÇÃO DE AUTOCARROS: Um projecto que gera incertezas nos afectados

O PROJECTO de corredores de rápida circulação de autocarros, conhecido por BRT – Bus Rapid Transit – visto como “progresso” no transporte de passageiros na cidade de Maputo é, neste momento, razão de incertezas para os residentes na área do seu traçado.

Embora possa vir a provocar mexida nas infra-estruturas a partir do centro da urbe – abrange os terminais do Museu e Baixa – é na avenida Julius Nyerere, concretamente entre as praças dos Combatentes e da Juventude, onde se localiza a maior parte das famílias cujas propriedades, incluindo casas e muros de vedação, serão demolidas e transferidas para outros lugares.

Há meses que foram comunicados sobre o projecto e alertados de que seriam abrangidos e até retirados da zona, mas não mais tiveram detalhes.

“Soubemos apenas que seremos afectados, mas ninguém sabe com exactidão de que forma. Nos foi dito que uns perderão parte das suas infra-estruturas e outros terão mesmo de sair da zona”, disseram alguns residentes ouvidos pelo “Notícias”.

A falta de uma informação clara sobre o processo é apontada pelos entrevistados como sendo um “travão” de desenvolvimento das famílias, à medida que mesmo que consigam juntar dinheiro não podem embarcar no melhoramento das suas habitações, dado que de um momento para o outro poderão ser demolidas.

O desejo das famílias é ver o seu futuro definido, o que passa por saberem quem será transferido e para onde, os que permanecem e de que forma se irão acomodar.

Entretanto, a vereadora do distrito municipal KaMavota, que abrange grande parte dos bairros atravessados pela avenida Julius Nyerere, tais como Ferroviário, Hulene, Laulane e 3 de Fevereiro, pediu “muita paciência” às famílias, explicando que as dúvidas serão devidamente esclarecidas.

Despedida Rita Bento garantiu que os abrangidos foram informados do projecto e das implicações que este poderá ter nas suas vidas. Contudo, reconhece, não houve precisão da situação específica de cada família.

Por sua vez, João Matlombe, vereador de Transportes e Trânsito no Município de Maputo, uma das instituições-chave no processo, disse que a estagnação está directamente ligada à actual situação económico-financeira do país que concorreu para a suspensão de financiamento por parte dos parceiros tradicionais.

Algumas organizações da sociedade civil, que trabalham em questões de governação urbana como a Livaningo, já vieram a público alertar sobre atropelos da lei nos casos de reassentamento das famílias para dar lugar a obras.

José Matsinhe, assistente de Governação Urbana nesta ONG, apelou para que as autoridades sigam o plasmado no Regulamento de Reassentamento e que tem sido ignorado.

Usou como exemplo os casos de reassentamento das vítimas de inundações de Hulene, que foram à Pazimene e à zona de Gimo, em Marracuene sem condições básicas de habitabilidade como escolas, fontes de água, electricidade e hospitais.

Pouco sabemos

Palmira Cossa, residente do quarteirão 75 do bairro Ferroviário, disse ter pouca informação sobre o projecto, sabendo apenas que poderá ser deslocada para outro ponto ainda não revelado, até fora da cidade de Maputo.

Acrescentou que foi criada uma comissão que envolve parte dos afectados para buscar mais informação junto do distrito municipal KaMavota, o que poderá sanar as zonas de penumbra ainda existentes.

Carlos Manhiça, empresário local da área de carpintaria e estofaria, também deplorou a falta de detalhes, explicando que não sabem se podem continuar a investir na zona ou devem parar pelo facto de o projecto estar em vias do início.

Tal como Palmira Cossa, Manhiça disse saber apenas que alguns serão parcialmente afectados, enquanto outros terão mesmo que ser reassentados noutros bairros.

No encontro de apresentação do projecto havido há dias não foi indicada a situação concreta de nenhum dos afectados. A demora no esclarecimento “paralisa a vida”, na óptica deste morador.

Ambos apelaram ao Conselho Municipal para que providencia detalhes do projecto para que as pessoas possam dar seguimento das suas vidas.

Autoridades cientes da demora do projecto

A vereadora do KaMavota e o dos Transportes e Trânsito mostram-se conscientes dos embaraços que a demora no arranque do projecto de BRT cria nas famílias abrangidas, e garantem que o processo depende de outros factores.

Despedida Bento apelou aos moradores para que tenham paciência, porque a situação de cada um será clarificada oportunamente.

João Matlombe explicou que todos os aspectos preliminares para o avanço da obra estão concluídos, aguardando-se apenas pelo aval do Governo central para se avançar, Cento e setenta 170 famílias serão movimentadas.

Reiterou que o BRT é um dos projectos que não tem como ser adiados por ser fundamental no transporte público de passageiros na capital e na ligação entre esta e o Município da Matola, bem como com a vila de Marracuene, actualmente feita de forma sofrida devido ao congestionamentos e outros embaraços.

Com a entrada em funcionamento do sistema, prevê-se que 7500 passageiros serão transportados por hora em apenas 60 autocarros.

A viagem do Museu ou da Praça dos Trabalhadores para Magoanine, que actualmente é feita em hora e meia ou mesmo duas, poderá ser realizada em 30 ou 45 minutos sem o actual tráfego.

José Chissano