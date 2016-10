“Chapas” mantêm preço até acordo com o Governo

Ostransportadores semicolectivos de passageiros de Maputo, Matola vão continuar a operar normalmente enquanto as respectivas associações negoceiam com o Governo o ajustamento da tarifa e dos subsídios de combustível.

A garantia foi avançada ontem por Castigo Nhamane, presidente da Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários (FEMATRO), falando à saída de um encontro com as associações da cidade e província de Maputo, vereadores da área nos municípios das duas cidades e representantes do Ministério dos Transportes e Comunicações.

Castigo Nhamane assegurou que tudo está a ser feito para que as negociações, que visam, fora da tarifa, a redefinição da quota a ser subsidiada no custo do gasóleo – actualmente, o Governo compensa os gastos acima de 31 meticais por cada litro daquele combustível – fechem ainda este mês.

O desejo dos operadores é que já em Novembro sejam compensados à luz do novo acordo que esperam alcançar com o Executivo.

Dirigindo-se aos transportadores, Nhamane disse que nada vale paralisar as actividades. O melhor é ir trabalhando, pois há negociações em curso.

Por outro lado, explicou que as compensações continuarão a ser pagas apenas para os transportadores devidamente licenciados, cumpridores das obrigações fiscais e que operam nos centros urbanos.

Em face deste cenário, acrescentou ser necessário que todos se organizem. Quanto aos que fazem transporte interdistrital ou interprovincial, a ideia é que discutam as modalidades de subsídios com os governos locais, uma vez que até ao momento apenas o transporte urbano é que beneficia de compensações.

João Matlombe, vereador de Transporte e Trânsito na cidade de Maputo, reiterou que os transportadores devem organizar-se em cooperativas para que entrem no novo esquema de concessão de corredores.

Um ensaio neste sentido decorre desde Fevereiro nos troços Museu ou Baixa-Zimpeto, onde o Governo alocou 50 autocarros à Cooperativa de Transportadores do Corredor 1 (COOTRAC 1).

Abordado na Praça dos Heróis, o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, reafirmou que o Governo vai continuar a subsidiar o preço do combustível para os transportadores semicolectivos urbanos.

“Comprometemo-nos a trabalhar para que os transportadores que são licenciados possam ser compensados na diferença que vai do preço actual e aquele que é a subida”, disse, sublinhando que “para aqueles que não estão licenciados teremos de trabalhar para ajudá-los a se legalizarem”.