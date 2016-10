HCM celebra legado de assistência ao povo

A HUMANIZAÇÃO no atendimento aos doentes e a melhoria das várias unidades de assistência médica são os principais ganhos alcançados ao longo dos 40 anos do Hospital Central de Maputo (HCM), assinalados ontem.

O facto foi destacado pela ministra da Saúde, Nazira Abdula, por ocasião da oficialização do Dia do HCM, que passará a ser comemorado todos os anos a 6 de Outubro. Foi nesta data que o primeiro Presidente da República de Moçambique, Samora Machel, introduziu mudanças estruturais na gestão e funcionamento da maior unidade hospitalar do país.

Entre elas, destacam-se o fim da discriminação no atendimento aos doentes, que caracterizava o sistema de saúde colonial, vigente até à independência nacional, e a declaração do HCM como hospital do povo.

Foi também pela mão de Samora Machel que o HCM passou a empregar técnicos nacionais e a ser uma unidade privilegiada de investigação técnico-científica.

Segundo Nazira Abdula, a concretização dos investimentos do Governo e dos parceiros de cooperação é a garantia para que o HCM continue a ser uma unidade de assistência quaternária e de referência nacional.

“Nos últimos meses, o nosso hospital tem vindo a realizar investimentos para melhorar cada vez mais a qualidade de atendimento e humanização, como a reabilitação dos departamentos de Ginecologia e Obstetrícia, Bloco Operatório Central, Medicina Física e Reabilitação e criação da unidade de radioterapia”, indicou.

As comemorações do Dia do HCM foram marcadas pela inauguração do novo edifício de Dermatologia, com a capacidade para internar 56 doentes. A infra-estrutura foi erguida em substituição do antigo edifício, que se encontrava em avançado estado de degradação, cuja capacidade de internamento era de 36 doentes.

O edifício dispõe de tratamento de quimioterapia nos dois pisos, sendo o primeiro para indivíduos do sexo masculino e o segundo para pacientes do sexo feminino. Estes cuidados vão atender, de forma atempada, aos casos de tumor da pele, na sua maioria associados ao vírus do HIV/SIDA.

Para além de quimioterapia, a Dermatologia do HCM vai ser uma referência nacional no uso da fototerapia, para a resposta a doenças da pele com base em radiações electromagnéticas.

Um dos pontos mais altos das celebrações foi a homenagem a quadros do hospital que ao longo dos 40 anos se evidenciaram pelo seu brio profissional. Também foram distinguidos parceiros de cooperação do HCM, entre públicos e privados.