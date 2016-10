Mais carteiras para o ensino primário

ALUNOS das escolas primárias da Coop e da Costa do Sol, na cidade de Maputo, vão deixar de ter aulas sentados no chão, graças a uma oferta de 186 carteiras que vai suprir as necessidades destes estabelecimentos.

A iniciativa, de acordo com a directora da Educação da cidade de Maputo, Beatriz Manjama, tem como finalidade melhorar as condições de ensino e aprendizagem naquelas unidades de ensino, o que vai propiciar um melhor endendimento das matérias leccionadas.

“As crianças devem estar confortáveis para melhor entenderem as matérias leccionadas. Quando elas estão sentadas três numa carteira para duas, ou para um, estão desconfortáveis e a sua capacidade de concentração diminui”, disse.

A directora daEducação acrescentou que está a ser feito um levantamento junto às escolas para aferir quais as necessidades que cada uma possui, sendo que em alguns casos serão sanadas eem outros apenas atenuadas.

“Por exemplo, nasescolassecundáriasEstrela Vermelha e de Lhanguene não conseguimos alcançar o número necessário. No entanto, nasescolasprimáriasda Coop e da Costa do Sol conseguimos”, referiu, acrescentando que a distribuição de carteiras vai prosseguir emoutras instituições de ensino.

O director da Escola Primária da Costa do Sol, Silvestre Magaia, disse que as carteiras vão colmatar a lacuna que existia etodas as crianças da sua instituição poderão estudar confortáveis.

“Apelo aum maior cuidado com as carteiras. Queremos que as crianças preservem este bem: não movimentem, não raspem, não sujem”, disse, acrescentando que a escola que dirige necessita de vidros e pintura.

Umaluno da mesma instituição de nomeSalvador Cossa contou que quando não existia este material eram obrigados a levar esteiras, pequenos tapetes ou capulanas, para poderemacomodar-se, uma situação desconfortável.

“Agora vai animar ir àescola, é bom estudar nas carteiras”, disse.